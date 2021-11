Demissionair kabinet komt met nieuw, omvangrijk steunpakket van 1,3 miljard

Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro uit om ondernemers te ondersteunen die getroffen zijn door de nieuwe coronamaatregelen. Zo wordt een financiële tegemoetkoming die in eerste instantie alleen bedoeld was voor horecaondernemers, beschikbaar gesteld voor alle in de knel geraakte bedrijven. Ook ondernemers in de landbouw, de sportsector en in de evenementenbranche kunnen rekenen op noodsteun.

Het meeste geld – 1,2 miljard – gaat op naar de verbreding van de zogeheten Vaste Lasten Nachtsluiting. Deze in september aangekondigde regeling was in eerste instantie alleen bedoeld voor horecaondernemers. Maar na de aankondiging van nieuwe maatregelen mogen ook andere omzetverlies lijdende ondernemingen een beroep erop doen. Voorwaarde is wel dat de bedrijven dit kwartaal minstens 30 procent omzetverlies lijden ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Wie aan deze voorwaarde voldoet, kan 85 procent van de vaste lasten gesubsidieerd krijgen middels de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Sportbedrijven krijgen compensatie voor de lege stoelen

Ook de evenementenbranche kan rekenen op overheidssteun. Tot het einde van het jaar komt het demissionaire kabinet organisatoren van geschrapte evenementen tegemoet door 100 procent van hun gemaakte kosten te vergoeden. Andere (culturele) instellingen die vanwege de beperkende maatregelen hun inkomsten zien dalen, kunnen een beroep doen op het Fonds Podiumkunsten. Dat fonds zal 55 procent van de kaartjes vergoeden die instellingen hadden kunnen verkopen in reguliere omstandigheden.

Sportbedrijven, die door de maatregelen hun kaartverkoop plots stil moesten leggen, worden gecompenseerd voor de lege stoelen bij sportwedstrijden. En ook houders van een seizoenkaart krijgen een deel van de gemaakte kosten terug. Daarvoor trekt het kabinet 36 miljoen euro uit. Voor compensatie van de amateursport rekent de overheid 5 miljoen euro. Daarnaast kunnen ook ondernemers in de landbouwsector rekenen op steun van het kabinet.

Geen financiële compensatie voor de arbeidskosten

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het dinsdag aangekondigde compensatiepakket ‘zeer teleurstellend’. Volgens de brancheverenigingen wordt de geleden schade ‘hier geenszins mee vergoed’. “Hiermee komen de consequenties van de huidige situatie op het bordje van ondernemers”. aldus de werkgevers in een persbericht.

De pijn zit hem voor de werkgeversorganisaties in het uitblijven van een financiële compensatie voor de arbeidskosten. Het kabinet kiest er namelijk voor om de Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid – waarmee de overheid een deel van de loonkosten opvangt – geen nieuw leven in te blazen. Dat past niet bij de huidige krappe arbeidsmarkt, zegt het kabinet.

De bewindspersonen verwachten ook dat de gevolgen voor ondernemers minder omvangrijk zijn dan bij voorgaande lockdowns, omdat de maatregelen in principe maar drie weken duren. Daar zijn de werkgeversorganisaties het niet mee eens. “Deze groep ondernemers verdient volledige compensatie nu ze weer verplicht worden de deuren eerder te sluiten”, aldus de werkgeversorganisaties.

