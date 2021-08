Deltavariant en overstromingen remmen het herstel van de Chinese economie

Het economisch herstel van China zwakt af, door de nieuwe coronabesmettingen en de hevige overstromingen in het land. Dat blijkt uit de officiële cijfers over de maand juli. Maar ook augustus ziet er niet zo goed uit. “Die zwakkere groei houdt nog wel even aan”, waarschuwt Iris Pang, hoofdeconoom China bij de bank ING in een analyse. “Vooruitkijkend zien we weinig positieve factoren voor de economie. We zien juist meer risicofactoren.”

De deltavariant van het coronavirus verspreidt zich door het land, al is het aantal nieuwe besmettingen volgens de Chinese overheid de afgelopen zes dagen gedaald. De ingestelde reisbeperkingen en de coronamaatregelen in enkele havens dempen de economische groei.

Door overstromingen kwamen vorige maand meer dan driehonderd mensen om in de provincie Henan in Centraal-China. Vorige week waren er nieuwe overstromingen in de provincie Hubei, waardoor ten minste 21 mensen overleden. De financiële schade van de overstromingen wordt geschat op ruim 14 miljard dollar.

Internationale beurzen reageren somber op de cijfers



“Het economisch herstel is instabiel en onevenwichtig”, zei het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China maandag, verwijzend naar de pandemie en die lokale natuurrampen. Woordvoerder Fu Linghui verwacht dat de Chinese economie in de tweede helft van dit jaar minder hard groeit dan in de eerste helft.

De tegenvallende cijfers die het bureau maandag publiceerde, stemden de internationale beurzen, zoals in Japan, somberder. De grondstoffenhonger van China is een belangrijke aanjager van de wereldeconomie, of het nou om soja, mais, koper, steenkolen of olie gaat. Een zwakkere Chinese economie kan dus gevolgen hebben voor landbouwbedrijven, mijnbouwers, staalfabrikanten en olieproducenten.

In juli groeide de Chinese industrie met 6,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is minder hard dan in juni, toen de groei 8,3 procent bedroeg. De auto-industrie kromp met 8,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar terug. Het tekort aan chips is daarvan de oorzaak. Dat probleem kan de komende maanden ook de Chinese productie van computers gaan lastigvallen. “Het chipstekort is een wereldwijd probleem. China kan daaraan niet ontsnappen”, zegt Pang.

Consumentenvertrouwen neemt af

Ook de winkelverkopen vielen tegen. Die groeiden weliswaar met 8,5 procent in juli, maar in juni was dat bijna 13 procent. Namen de smartphoneverkopen in juni nog met 16 procent toe, in juli stond deze markt stil. Ook de autoverkoop haperde. “De teleurstellende groei van de detailhandelverkopen weerspiegelt het zwakkere consumentenvertrouwen”, zegt Pang. Ook de bedrijfsinvesteringen hielden niet over in de tweede economie van de wereld.

Door de strengere regels die de nationale overheid instelt voor techbedrijven en de bijscholingsindustrie, is de werkloosheid iets opgelopen. Wie door de maatregelen plotseling zijn baan kwijtraakt, vindt niet zo snel werk in dezelfde sector”, zegt Pang.

De handel heeft te maken met logistieke verstoringen. De Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan nabij Shanghai ging gedeeltelijk op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld. Dit scheelt een kwart van de capaciteit van een van de grootste havens ter wereld. Het wegwerken van de vertragingen kan maanden duren. Het transport van een container van China naar Rotterdam kost nu meer dan 14.000 dollar, meldt containerplatform Freightos. Acht keer zoveel als een jaar geleden.

