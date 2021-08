Delta Fiber gaat de strijd aan met KPN: wie biedt straks het snelste internet?

Als thuiswerken de nieuwe norm wordt, is er ook behoefte aan sneller internet, lijken telecombedrijven te denken. Delta Fiber meldde maandag ruim een miljoen nieuwe huishoudens te willen voorzien van glasvezel: supersnelle internetverbinding. Daarmee opent het Zeeuwse telecombedrijf de aanval op KPN, dat een maand geleden nog zo’n beetje dezelfde plannen onthulde.

Zo gaan beide bedrijven in dezelfde vijver vissen: gebieden waar geen glasvezel ligt en waar gezinnen nog internetten via de relatief tragere kabelnetwerken. Als ze sneller internet kunnen krijgen, stappen ze over, vermoeden de aanbieders. Van de acht miljoen huishoudens in ons land beschikken er nu een kleine vier over glasvezel. Drie miljoen daarvan zijn aangesloten bij KPN, en dat moeten er nog veel meer worden. Het bedrijf streeft ernaar in 2025 minimaal 80 procent van de huishoudens aangesloten te hebben op het eigen glasvezelnetwerk.

‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

Maar daar wil Delta dus een stokje voor steken. Helemaal onverwachts is de concurrentie van het bedrijf dat in handen is van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT niet. Zo voorziet Delta nu al 900.000 huishoudens van glasvezel. Met een lening van 2 miljard euro bij banken in binnen- en buitenland denkt directeur Marco Visser dat aantal de komende jaren ruim te kunnen verdubbelen. Minstens. In eerste instantie in dorpen en kleinere gemeenten.

Beeld Brechtje Rood

Glasvezel is gunstig voor bedrijven én klanten: het snelst mogelijke internet en goedkoop in onderhoud. Daarom levert glasvezel op lange termijn meer op dan kabelnetwerk. “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, zegt Tim Poulus, analist bij marktonderzoeker Telecompaper over de concurrentiestrijd. Aanbieders zitten namelijk nooit in dezelfde gebieden, omdat concurrentie ervoor zorgt dat ze de forse investeringen in de aanleg van glasvezel – minimaal een kleine 1000 euro per huishouden – niet terugverdienen. Mensen zijn immers maar bij één internetaanbieder klant. Dus als KPN in zee gaat met een gemeente, zijn andere bedrijven daar eigenlijk al te laat.

Ziggo heeft vooral nog kabelnetwerken

Meer voor de hand ligt het dat telecombedrijven bestaande netwerken van elkaar gaan huren, zoals moet gaan gebeuren in grote steden. Daar werkt het platform Open Dutch Fiber nu aan de installatie van glasvezel voor een miljoen huishoudens, terwijl T-Mobile straks de afnemer moet worden. Hoewel dus ook KPN interesse heeft om daar het glasvezelnetwerk uit te bouwen.

Dat is opvallend, want de telecomsector liet de Randstad tot dusver juist met rust als het om glasvezel gaat. Vooral vanwege praktische redenen. Hoe meer hoogbouw zoals flats, hoe lastiger de aanleg. “In Amsterdam of Rotterdam leg je ook niet zomaar even wat straten open”, zegt Poulus.

Daar weet Ziggo, het bedrijf dat zich (nog) nauwelijks bemoeit met het supersnelle-internetgeweld, alles van. Ziggo zit al in stedelijke gebieden. Niet met glasvezel, maar vooral nog met kabelnetwerken. En die werken over het algemeen prima, zegt Poulus, snel genoeg voor de mensen thuis. Misschien kan het internet nog sneller met glasvezel, maar de aanleg is duur en lastig uitvoerbaar in steden. Zolang Ziggo de hete adem van concurrenten als KPN niet genoeg voelt, ziet het geen reden om fors te investeren, vermoedt Poulus. En daarbij: waarom zou een klant overstappen als het internet al goed genoeg is, beargumenteert Ziggo.

‘Je bent afhankelijk van wat je buren doen’

Deltadirecteur Visser meent de concurrentie te slim af te zijn door met een nieuwe technologie nóg sneller internet aan te bieden, namelijk 10 gigabit per seconde in plaats van 1, zoals gebruikelijk is bij glasvezel. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, constateert emeritus hoogleraar breedbandnetwerken Ton Koonen (TU Eindhoven).

Die internetcapaciteit moet namelijk worden verdeeld over meerdere huishoudens. Hoe meer huishoudens zijn aangesloten, hoe ‘trager’ het internet wordt. Maar als iedereen op vakantie is, en je de enige in de straat bent, dan heb je wel alles. “Voor de internetsnelheid ben je dus afhankelijk van wat je buren doen”, ziet Koonen. Bij KPN zijn de meeste huishoudens individueel afnemer en is er op papier dus altijd dezelfde internetsnelheid.

“We moeten ons afvragen: hebben we dat megasnelle internet wel nodig?”, zegt Koonen. “Voor de meeste mensen is het huidige glasvezel al onnodig snel. Als bedrijven hogere snelheden aanbieden, vragen ze daar vast ook meer geld voor.”

