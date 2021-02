Deliveroo verliest hoger beroep tegen FNV en moet maaltijdbezorgers een contract aanbieden

Alsof het matchday is in de boksring. De ene na de andere klap krijgen platforms die via zogenaamde zzp-constructies werken te verduren. Maandag kreeg Trouw nog inzage in een rapport van de arbeidsinspectie over de Flexwerk-app Temper. Conclusie? Het bedrijf gedraagt zich als een uitzendbureau en dus zouden de zzp’ers die de app gebruiken moeten worden aangenomen als werknemers.

Waar het bij Temper nog ging om een spreekwoordelijk tik op de vingers ligt er nu een kraakheldere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Die geeft vakbond FNV ook in hoger beroep gelijk, de maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandigen en hebben recht op een arbeidsovereenkomst. Platforms die met dezelfde zzp-constructies werken, zoals de schoonmakers-app Helpling en taxi-app Uber zien het met lede ogen aan

De vakbond is juist blij. “Maaltijdbezorgers van Deliveroo kunnen nu een arbeidsovereenkomst opeisen. Daarmee hebben ze recht op het cao-loon, doorbetaling bij ziekte en wordt ook de tijd dat ze bij een restaurant moeten wachten doorbetaald", zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha.

Kijken naar rechten en plichten

Het Hof kwam tot het oordeel door te kijken naar de rechten en plichten van de maaltijdbezorgers. Het is namelijk niet wat op papier staat, maar wat een werkende in de praktijk doet, dat de arbeidsvorm bepaalt. De manier waarop Deliveroo werkt ‘wijst meer op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst dan op de afwezigheid daarvan’, stellen de rechters.

Zo gaat Deliveroo over de hoogte van het loon. Iets dat een zelfstandige met een opdrachtgever zelf zou afkaarten. Het loon dat wordt geboden is daarnaast te laag om in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid basisvoorzieningen te kunnen betalen.

Bovendien maakt Deliveroo gebruik van een algoritme genaamd Frank. Frank bepaald wie welke klussen aangeboden krijgt. En dat maakt dat Deliveroo zich flink bemoeit met de koehandel tussen restaurants, bezorgers en de hongerige klant.

Dan is er nog de tijd die bezorgers over een bestelling mogen doen. Deliveroo legt daar beperkingen op - gemiddeld hebben bezorgers dertig minuten om een bestelling af te leveren - waardoor maaltijdbezorgers niet altijd zelf kunnen bepalen welke route ze nemen. Tijdens hun route kunnen ze ook nog eens gecontroleerd worden door middel van een navigatievolgsysteem. Alles bij elkaar maakt dat de machtsverhouding zo dat maaltijdbezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst.

Vrijheid en flexibiliteit

Deliveroo laat in een reactie weten het oneens te zijn met de bevindingen van de rechter, het bedrijf gaat dan ook tegen de uitspraak in beroep. Volgens Deliveroo zitten hun - vaak jonge - bezorgers helemaal niet te wachten op een arbeidscontract. “Als freelancers hebben bezorgers geen enkele verplichting tot werken en volledige vrijheid over wanneer, hoe lang en op welke manier zij werken. Deze vrijheid en flexibiliteit worden ontzegd als zij verplicht zijn op basis van een arbeidsovereenkomst te werken. Wij zullen blijven opkomen voor hun recht om als zelfstandige voor Deliveroo te kunnen werken.”

Arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS noemt het een bepalende zaak. “De platformeconomie is voor het arbeidsrecht een vrij onbekend terrein, deze uitspraak geeft een duidelijke richting aan toekomstige zaken.”

Vakbond FNV hoopt vooral dat de uitspraak in politiek Den Haag doordringt. “De rechter toont aan dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is”, vindt bestuurder Boufangacha. “Ieder kind kan zien dat een fietser met een kubus op de rug geen echte ondernemer is. Er is meer politieke wil nodig om dit soort schijnopdrachtgeverschap tegen te gaan.”

