Deliveroo-baas: ‘Gesloten horeca is voor niemand goed’

Zo druk als nu hebben maaltijdbezorgers het nooit gehad. Bezorgplatforms verdringen zich bij de voordeur. Ook het van oorsprong Britse Deliveroo aast op de Nederlandse markt. Algemeen directeur Stijn Verstijnen van Deliveroo Nederland: ‘Natuurlijk helpen wij de restaurants wel waar we kunnen.’

Sinds het coronavirus de mensen thuis houdt, krioelt het in de Nederlandse straten van de fietsen en scooters met een warmhoudkoffer op de bagagedrager of op de rug van de bezorger. Ook Deliveroo mengt zich volop in de strijd om de maaltijdbezorging. Economisch zijn het in ieder geval goede tijden voor het bedrijf, erkent algemeen directeur Stijn Verstijnen. “Wij zien een enorme toeloop op bezorgmaaltijden en dat is voor ons natuurlijk fijn. Daar staat tegenover dat het voor de hele branche vreselijk is dat ze gedeeltelijk of helemaal gesloten moeten blijven. Dat is voor de hele economie niet goed, dat is voor de restaurants niet goed, dat is voor ons niet goed, dat is voor niemand goed. Natuurlijk helpen wij de restaurants wel waar we kunnen.”

Hoe helpen jullie?

“Als je via het Deliveroo-platform een maaltijd bestelt om zelf af te halen, hoeft het restaurant nu geen commissie te betalen. Ook is er de mogelijkheid om restaurants – naast de bezorger – extra fooi te geven via ons betaalsysteem.”

Geeft u eens een beeld van de drukte?

“Sinds de lockdown in maart hebben zich bijna duizend extra restaurants bij ons aangesloten. Daarmee komen we op ruim 3000 restaurants in Nederland – al vallen er helaas ook restaurants af door de crisis. In dezelfde periode zijn bovendien duizend extra bezorgers aan ons platform toegevoegd. We zijn nu in negentien steden beschikbaar. Het is aanpoten maar het is niet nieuw voor ons. We zijn al vijf jaar bezig met opschalen.”

Met Thuisbezorgd en UberEats is de concurrentie enorm. Hoe denkt u die te gaan verslaan?

“Door ons te onderscheiden in het eten. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk restaurants aan ons binden, maar vooral zoveel mogelijk goede en bijzondere restaurants. Wij stimuleren ze ook om bijzonder te worden. Wat willen mensen eten in een bepaalde buurt? Misschien moet dat fantastische sushi-restaurant er wel een Poké Bowl-bar bij doen. Het is een grote strijd. Maar door precies de juiste restaurants en de juiste bezorgers aan ons te binden, weet ik zeker dat wij meerwaarde kunnen bieden.”

Lukt het om genoeg bezorgers te werven?

“Het is populair werk om rider te zijn, zoals wij ze noemen. Het is natuurlijk een komen en gaan bij deze baan, maar ze melden zich met duizenden tegelijk. Zeker in deze tijd voelen ze dat hun baan ertoe doet, dat zij werk doen dat nog wél door kan gaan.”

Zijn zij nou zzp’ers of moeten we ze zien als vaste medewerkers die bij u op de loonlijst staan?

“Daar zijn door rechters twee verschillende uitspraken over gedaan. Vorig jaar oordeelde de rechter dat onze riders moeten worden gezien als medewerkers, maar de rechter oordeelde daarvoor dat ze juist zzp’ers zijn. Dit hebben verschillende rechters over de hele wereld gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat riders zzp’ers zijn, omdat ze werken in een vrijheid die een vast contract niet zou bieden. Voor mij is belangrijk dat riders werk doen waar ze blij van worden. En ik zie dat zij bewust kiezen voor een flexibele baan. Wij hebben met onze bezorgers dezelfde opdracht als voor onze klanten: Ze het juiste bieden.”

Verwacht u dat mensen na corona net zoveel eten laten bezorgen?

“Online heeft wel een grote vlucht genomen. Een groot deel zal blijven hangen als het virus weg is. Restaurants die lang getwijfeld hebben doen nu ook mee. Toch hoop ik dat mensen ook weer snel uit eten kunnen gaan.”

Er komen bovendien wel erg veel bedrijven iets bezorgen. Bol.com voor een pakketje, Albert Heijn voor de boodschappen, PostNL voor de post en dan belt Deliveroo ook nog eens aan. Moeten we dat wel willen?

“Als mensen zelf op pad gaan om iets te kopen maak je ook vervoersbewegingen. Mensen willen nu eenmaal graag gemak. En laten we eerlijk zijn: In deze tijd zijn ze erg geholpen met diensten die iets tot aan de deur brengen. Ze kunnen nu toch lekker uit eten al is het dan thuis. En wij werken in principe niet met scooters of brommers, al is het waar dat ook onze fietsers impact hebben op het verkeer. We hameren ook op veiligheid: lichten aan en niet op de stoep rijden.”

