Déjà vu bij de kapper: weer dicht in wat een topweek had moeten zijn

Normaal gesproken zou het voor kapper Pieter van de Vondervoort uit Eindhoven deze week spitsuur zijn. In twee opzichten zelfs: omdat Nederlanders, zo weet elke coiffeur, graag goed gekapt aan de kerstdis verschijnen. Maar zeker ook omdat in de laatste werkweek voor de vakantie de treinen nog vol zitten. Een belangrijke factor voor Van de Vondervoort, die zich de Stationskapper van Eindhoven mag noemen. Treinreizigers vormen traditioneel een belangrijke groep klanten. Net als werknemers die tijdens de pauze snel even langsgaan voor een nieuwe coupe.

Maar kam, schaar en scheerapparaat blijven vanwege een nieuwe lockdown noodgedwongen in de la. De kapsalon bezoekt hij vandaag maar een klein uurtje, om wat spullen op te ruimen. “Bij de eerste sluiting, in het voorjaar van 2020, heb ik de muren nog eens geschilderd. Nu zijn al dat soort klusjes wel gedaan.” De komende weken wordt het dan maar veel wandelen en fietsen. “Ik ben graag thuis, maar niet op deze manier.”

Weinig compensatie voor knippende zzp’ers

Zeker niet omdat de financiële onzekerheid voor Van de Vondervoort opnieuw groot is. Net als veel collega-kappers werkt hij als zzp’er, maar loopt de huur van zijn kapsalon ook bij sluiting gewoon door. “Bij de vorige lockdown kreeg ik daar nog wel een paar honderd euro compensatie voor, maar dat is lang niet genoeg om de kosten te dekken.”

De steun voor zelfstandigen – de Tozo – ging toen al aan hem voorbij vanwege de zogeheten ‘partnertoets’. Omdat Van de Vondervoorts vrouw ook salaris kreeg en hun gezamenlijk inkomen boven het sociaal minimum lag, kwam hij niet in aanmerking voor een Tozo-uitkering. “Ik had dus tijdens die gedwongen sluiting simpelweg geen inkomen.”

Veel kappers in onzekerheid

Die verhalen hoort de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (Anko) veel vaker. Medewerkers waren de hele maandag druk met telefoontjes van kappers in onzekerheid. “Het beeld bestaat dat iedereen compensatie krijgt”, schetst een woordvoerder. “Maar dat is helaas niet helemaal waar.”

Veel antwoorden had de branchevereniging nog niet voor ze. “Eigenlijk was tijdens de vorige lockdown de steun voor veel kappers al ontoereikend. Sindsdien is er niks verbeterd; wel is de Tozo sinds 1 oktober gestopt.” Zzp’ers zijn daarom nu aangewezen op bijstand voor ondernemers (Bbz), die door de overheid wel vereenvoudigd is vanwege de nieuwe maatregelen. Daarmee lijkt de nieuwe regeling erg op de Tozo, maar dan met twee aanscherpingen. De partnertoets blijft dus gewoon in stand.

Rutte zet deur op een kier

De kans op een ruimhartiger compensatie lijkt daarmee klein, al hield minister-president Mark Rutte de deur tijdens de persconferentie van zaterdag wel op een kier. Als er gaten in de steunpakketten zitten, is het kabinet bereid die te herzien. “Als er door de lange duur nieuwe problemen ontstaan, bijvoorbeeld met afbouw van eigen vermogen, of opbouw van schuldposities, dan gaan we daar natuurlijk weer naar kijken.”

Die problemen zijn niet ondenkbeeldig, benadrukt Van de Vondervoort, die tijdens de vorige winterlockdown al flink op zijn reserves heeft moeten interen. “Gelukkig had ik een potje om me voor te bereiden op mijn pensioen: ik loop ook tegen de 60. Maar dat is niet eeuwig vol te houden. Als we nu vier weken dicht moeten, zal het nog wel gaan. Maar als het weer tien weken is, wordt het penibel.”

