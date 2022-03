De Zuidas sluit langzaam zijn deuren voor Russisch geld

De Nederlandse advocatuur sluit langzaam haar deuren voor rijke Russen en bedrijven die zich niet openlijk tegen de oorlog in Oekraïne keren. Op de Amsterdamse Zuidas, middelpunt van een lucratieve adviespraktijk voor belastingroutes, fusies en bedrijfsgeschillen, nemen kantoren één voor één stelling tegen de Russische agressie.

Zo kondigde het gerenommeerde Houthoff donderdag aan haar Russische clientèle buiten de deur te willen zetten, nadat branchegenoot Nauta Dutilh dat een dag eerder ook al had gedaan.

Later voegden zich daar nog twintig middelgrote advocaten- en notariskantoren bij, waaronder ook enkele op de Zuidas. “Oekraïne verdedigt zijn democratie met man en macht, maar het is zonder externe steun een ongelijke strijd”, zo stellen kantoren van onder meer Ploum, Florent en BarentsKrans in een gezamenlijke verklaring.

Al de hele week staat de adviespraktijk onder druk om haar zakelijke belang op te offeren. Uiteindelijk besloot dus ook Houthoff daartoe, dat onder meer de Russische staat bijstaat in de omvangrijke zaak rond het onteigende olieconcern Yukos. Advocatenkantoren moeten nu uitzoeken hoe het afscheid nemen van Russische klanten er in de praktijk uit moet gaan zien, aangezien daar strenge regels voor gelden.

Meer dan alleen juridische bijstand in rechtszaal

Duidelijk is dat aan Poetin gerelateerde partijen meer verliezen met deze ban dan alleen juridische bijstand in de Nederlandse rechtszaal. Met name de grote Zuidas-kantoren staan bekend om de belastingconstructies die zij bedenken voor hun buitenlandse klanten.

Soms stroomt het Russische geld zelf ook door Nederland via speciaal daarvoor opgerichte brievenbusfirma’s, meestal omdat dat fiscaal gunstig voor ze uitpakt. Om hoeveel geld dat gaat is onbekend. De Nederlandsche Bank turft jaarlijks enkele tientallen miljarden aan Russische geldstromen naar Nederland, die hier bijna uitsluitend op de bankrekeningen van brievenbusfirma’s belandden.

Maar die bedragen slaan alleen op geld dat direct uit Rusland vertrekt. “Alles wat binnenkomt via een tussenstop in een ander land, zoals Malta of Cyprus, zit niet bij die cijfers inbegrepen”, zegt de Tilburgse hoogleraar belastingen en openbare financiën Arjan Lejour. Het zal in de afgelopen jaren dus om grotere geldstromen zijn gegaan.

Geen belastingverdrag meer

Anderzijds zijn er in Nederland sinds kort nieuwe wetten van kracht die het doorsluizen van vermogen naar belastingparadijzen moeten ontmoedigen. Daarnaast is het belastingverdrag met Rusland sinds begin dit jaar van de baan, wat kan betekenen dat er ook voor de oorlog al minder Russisch geld door Nederland vloeide.

Of de actie van de advocaten iets zal veranderen? In theorie kan het een beetje extra druk leggen op president Poetin, zegt Hans van Koningsbrugge. Hij is naast Gronings hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland ook directeur van het Nederland-Rusland Centrum. “Het is een beetje een optelsom. Als jij als oligarch nu in Nederland weer op zoek moet naar andere advocaten, terwijl Duitsland net je jacht van 600 miljoen euro heeft afgepakt, dan bouwt de frustratie wel op.”

Aan de andere kant maakt hij zich geen illusies, zegt Van Koningsbrugge. “Het Kremlin heeft nu wel andere zorgen.” En voor de oligarchen die Poetin mogelijk onder druk kunnen zetten, zijn ook best andere fiscaal-gunstige routes denkbaar. “Het zijn stuk voor stuk kleine multinationals. En sommigen ervan hebben zich wel op dit soort dingen voorbereid, die zagen het aankomen.”

Daar komt bij dat veel grote accountants- en advieskantoren zich níet hebben gecommitteerd aan het opzeggen van hun Russische klantenbestand, bijvoorbeeld omdat zij vinden dat iedereen het recht heeft op rechtsbijstand.

Ook trustsector in de schijnwerper

Sinds de Russische invasie staan ook de zogeheten trustkantoren weer volop in de schijnwerpers. Trustkantoren regelen onder meer brievenbusfirma’s voor buitenlandse partijen en beheren die ook voor hen in Nederland. Volgens Martin Wörsdörfer, voorzitter van branchevereniging Holland Quaester, zijn trustkantoren in Nederland zo streng gereguleerd dat ze al jaren bezig zijn om af te komen van ‘fout Russisch geld’.

