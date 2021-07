De zorgeloze zomer is van de baan. ‘Wie de komende weken wil reizen, moet zich flexibel opstellen’

Nu Nederland rood kleurt en ook andere landen van kleur verschieten, is de hoop op een ‘normale’ vakantiezomer wel vervlogen. Met de jongste reisrichtlijn van Europees gezondheidscentrum ECDC is de kans groter geworden dat andere landen strengere eisen gaan stellen aan vakantiegangers uit Nederland.

Het is een bittere pil voor zowel de reisbranche als voor iedereen die toe is aan een paar weken vrijaf in de zon. Zeker omdat het er nog maar enkele weken geleden veel rooskleuriger uitzag. Voor wie naar het buitenland op vakantie wil is het vooral een kwestie van minutieus bijhouden wat het betreffende land voor voorwaarden stelt en wat het meest recente reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken is. Dat kan afwijken van de bepalingen van het vakantieland.

Zo kunnen landen formeel dan wel extra inreisbeperkingen instellen voor Nederlandse reizigers – zoals een quarantaineverplichting – maar Spanje en Griekenland lieten donderdag al weten daar vooralsnog van af te zien. Nederland op zijn beurt geeft echter wel een negatief reisadvies richting Spanje. Reisorganisatie Sunweb Group liet donderdagmiddag weten dat advies te volgen en alle vakanties naar Spanje, het vasteland van Portugal en Cyprus per direct te schrappen. Sunweb gaat alle betreffende reizen tot en met 30 juli omboeken of annuleren. TUI volgt dezelfde lijn. “Het is niet anders, al vinden wij het vreselijk. Je verpest de vakantie van heel veel mensen”, zegt een woordvoerster.

Lang vooruit boeken is riskant

“Hou de corona check-app bij de hand, download de reisapp van het ministerie van buitenlandse zaken, kijk op Nederlandwereldwijd.nl en doe dat niet alleen voor je gaat maar ook als je al op vakantie bent”, adviseert Mirjam Dresmé van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Het is een herhaald advies. Heel anders dan de laatste weken is de situatie volgens haar dan ook niet: “Nederland is vaker rood geweest, wij verwachten hier niet veel andere gevolgen van dan die we nu kennen.”

Maar een zorgeloze zomer wordt het ook volgens de ANVR niet. Lang vooruit boeken is riskant, het is kort dag, de reiziger zal zich flexibel moeten opstellen, zegt Dresmé: “In een normaal jaar ging je in januari naar de vakantiebeurs en boekte meteen iets. Nu hebben de mensen vaak enkele dagen voor vertrek nog geen idee. Het is heel onzeker, wij durven ook nergens meer onze hand voor in het vuur te steken.”

Reisbedrijven als Zoover, TUI, Corendon en Sunweb voelen die onzekerheid in de portemonnee. Zij meldden deze week een flinke dip in het aantal vakantieboekingen. Veel Nederlanders wachten tot het laatste moment met boeken of besluiten in eigen land op vakantie te gaan. Aan de zoekopdrachten kan reisplatform Zoover zien dat Nederland op het moment de populairste vakantiebestemming is. Wie nog in eigen land weg wil moet snel zijn. Veel huisjes en kampeerplekken zijn volgeboekt.

Op de vraag wat nu wijsheid is durft ook de woordvoerder van de ANWB geen antwoord te geven. “Wij hebben geen glazen bol en kunnen alleen maar adviseren om onze reiswijzer in de gaten te houden, die wij constant verversen. En als je gaat, ga dan goed voorbereid.”

