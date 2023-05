De zeven vette jaren voor particuliere verhuurders zijn voorbij

“Grote woorden, maar overbrugbare verschillen.” Zo vat minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) het Kamerdebat over tijdelijke huurcontracten samen. Daarin speelde hij een bescheiden rol, want het debat draaide om een initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie.

“Iedereen wil dat vaste huurcontracten weer de norm worden, en tijdelijke contracten een uitzondering. Ook het kabinet wil dat. Ik had een andere route voor ogen, maar ik voel wel sympathie voor het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Dat kan een effectieve manier zijn om huurders beter te beschermen.”

U leek PvdA en ChristenUnie in de wielen te rijden toen u vlak voor de behandeling van hun wet met een eigen voorstel kwam.

“Dat kan voor hen geen verrassing geweest zijn. Wat ik wilde, had ik vorig jaar al aangekondigd: gemeenten de vrijheid geven om tijdelijke huurcontracten in bepaalde wijken te verbieden. En ik ga natuurlijk niet zitten wachten of Kamerleden misschien zelf met een voorstel komen.

“Ook in de weken van de behandeling in de Kamer ben ik erbij betrokken geweest, ja, voor en achter de schermen. Tot ergernis van PvdA en ChristenUnie? Nou ja, ik ben tenslotte medewetgever. Mijn zorg was steeds dat het schrappen van tijdelijke contracten ertoe leidt dat sommige huizen niet meer verhuurd worden, maar leeg blijven staan. Dan keert de bescherming van huurders zich tegen henzelf.”

Waar maakte u zich precies zorgen over?

“Uiteindelijk vooral over wat er gebeurt als mensen gaan samenwonen en hun oude woning nog even willen aanhouden. Mag die woning tijdelijk verhuurd worden? In zo’n situatie is de keus niet: tijdelijk verhuren of vast verhuren, maar: tijdelijk verhuren of leegstand. Dat wordt nu goed geregeld. Het initiatiefwetsvoorstel dat er nu ligt, verdient het om aangenomen te worden.”

Intussen neemt het chagrijn onder verhuurders toe, vooral onder particuliere huisbazen. Die zijn ook al kwaad dat u te hoge huren aan banden wil leggen.

“Tja, we komen uit een tijd van zeven vette jaren voor particuliere verhuurders. Maar dat is ten koste gegaan van huurders, die vaak veel te hoge huren hebben moeten betalen, met veel tijdelijke contracten. Die huurders staan met de rug tegen de muur, want ze hebben geen andere keus dan zulke voorwaarden maar te accepteren. Dat zijn we nu aan het repareren. Het beste moment daarvoor was bij wijze van spreken tien jaar geleden. Maar het op één na beste moment is nu.

“Op één punt hebben die particuliere verhuurders wel gelijk. We moeten hen in staat stellen een goede verhuurder te zijn. Door de stapeling van maatregelen krijgen ze het nu moeilijk, want niet alleen worden de huren gereguleerd, ook de belastingen op vastgoed in box 3 tikken extra aan. Daar wordt naar gekeken, door staatssecretaris Van Rij van belastingen en door mij, daar hebben we echt wel oog voor.”

