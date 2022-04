De woningmarkt koelt af. Misschien. Een héél klein beetje

Makelaars zijn nog heel voorzichtig met het duiden van de cijfers. Er ‘lijkt een lichte bries te waaien’ op de oververhitte woningmarkt, zegt bijvoorbeeld voorzitter Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM. Maar het is misschien ‘een momentopname', zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen.

Toch lijkt er iets aan de hand. In het eerste kwartaal van dit jaar lagen de huizenprijzen 2 procent lager dan eind 2021. Zoiets heeft zich al jaren niet voorgedaan. Eind maart stonden ook iets meer huizen te koop dan drie maanden eerder. En overbieden gebeurt weliswaar nog steeds bij vier op de vijf woningen, maar de percentages zijn net iets lager dan voorheen.

Tegelijkertijd geven de nieuwste NVM-cijfers geen aanleiding om al van een kentering te spreken. Want in weerwil van die kleine prijsdaling in het voorbije kwartaal zijn huizen nu toch nog bijna 14 procent duurder dan een vol jaar geleden. Gemiddeld worden woningen nu aangeboden voor 428.000 euro. Het komt bovendien vaak voor dat prijzen in het eerste kwartaal van een jaar iets dalen om daarna toch weer hard door te stijgen, zo waarschuwt de NVM in haar analyse.

Grote onzekerheid over ontwikkeling markt

De onzekerheid over hoe de markt zich ontwikkelt, is groot. Twee jaar geleden was het de coronapandemie die volgens woningmarktanalisten de huizenprijzen zou drukken, wat niet gebeurd is. Nu zijn het de stijgende rente, de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne die de woningmarkt kunnen beïnvloeden.

“Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe die ontwikkelingen doorwerken”, stelt NVM-voorzitter Hoes. Zeker is, voegt hij eraan toe, dat de vraag naar woningen ‘onverminderd groot en acuut’ blijft en dat het aanbod tekortschiet.

Makelaars zien die onzekerheden terug in het gedrag van huizenkopers. Het aantal mensen dat afkomt op een woningbezichtiging neemt af, constateert bijvoorbeeld Makelaarsland, een grote digitale makelaar. “Veel mensen stellen belangrijke keuzes nu even uit, anderen gaan onverstoorbaar door en proberen juist snel hun slag te staan", zegt directeur Gijs van Wijgerden. “De afkoeling die even zijn intrede leek te doen, maakt plaats voor een soort status quo.”

Rentestijging tempert de kooplust

Analisten van ABN Amro zien iets dergelijks. Sinds begin dit jaar stijgt de hypotheekrente en die trend zal doorzetten. ‘Wij gaan ervan uit dat die stijging een kantelpunt markeert’, schrijft analist Philip Bokeloh zelfs op de website van de bank. En dat tempert de kooplust. Sowieso hebben veel mensen weinig vertrouwen in hun kansen op de woningmarkt. ‘Zij hebben al zo vaak achter het net gevist’, stelt Bokeloh, ‘dat ze hun woonwensen bijstellen of de zoektocht helemaal opgeven’.

Maar serieus dalende huizenprijzen? Dat zit er niet in. De prijzen zullen misschien minder hard stijgen, dat wel, maar een echte daling doet zich zelden voor, stelt Bokeloh. ‘Doorgaans alleen in periodes van zware economische recessie en een sterk krimpende kredietverlening. Daar is voorlopig geen sprake van.’