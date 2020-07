De woningmarkt draait gewoon door. Nóg wel

Krijgt de woningmarkt die klap van de coronacrisis nou nog of niet? Veel makelaars hebben er wel vertrouwen in: de markt zal voorlopig niet ingrijpend veranderen. Maar ABN Amro, een van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland, voorziet iets heel anders. Het is ‘onvermijdelijk’, stelt de bank, dat de huizenmarkt last gaat ondervinden van de door de coronacrisis verzwakte economie.

Aan het begin van de crisis waren de makelaars er zelf ook niet gerust op. Twee derde van hen verwachtte aan dat het aantal transacties flink zou inzakken. Maar dat is niet gebeurd, bleek gisteren uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM over het tweede kwartaal. En nu hebben de meeste makelaars er wel weer vertrouwen in.

De cijfers ondersteunen dat vertrouwen. Woningen zijn het afgelopen kwartaal vaker dan ooit tevoren verkocht voor een bedrag boven de vraagprijs, blijkt uit de NVM-cijfers: bij 52 procent van de transacties werd er overboden. Gemiddeld kostte een woning 335.000 euro, en dat is bijna 8 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De NVM ziet ook dat woningen snel van eigenaar wisselen: gemiddeld staat een woning 98 dagen te koop, en daarmee zakt die verkooptijd voor het eerst sinds 2002 onder de honderd dagen. En het aantal woningverkopen daalde weliswaar licht ten opzichte van vorig jaar, maar lag hoger dan in het eerste kwartaal, net voor de coronacrisis.

Beleggers waren wel enigszins terughoudend, maar starters grepen die kans aan om ‘zonder kapers op de kust’ toe te slaan, zei NVM-voorzitter Onno Hoes bij de presentatie van de cijfers. “De agenda’s van veel makelaars voor de komende tijd staan weer vol. Wij voorzien ook op de iets langere termijn geen extreme veranderingen.”

Eerste signalen al zichtbaar

Daar denkt Philip Bokeloh van het economisch bureau van ABN Amro dus anders over. Dat woningverkopen tijdens de lockdown gewoon doorgingen, heeft hem verrast, erkent hij, en de recente cijfers geven inderdaad nog een gunstig beeld – deels dankzij de inventiviteit van makelaars, die bijvoorbeeld virtuele bezichtigingen mogelijk maakten.

Maar dit kan zo niet doorgaan, betoogt de ABN Amro-econoom. De rente is nog laag, vooral door het ingrijpen van centrale banken, en onder druk van een hardnekkig woningtekort zullen de prijzen niet snel in een duikvlucht raken. Toch voorspelt de bank dat die prijzen volgend jaar met 2 procent zullen dalen, en het aantal woningverkopen zal dit jaar al met 5 procent krimpen en volgend jaar zelfs met 10 procent.

De eerste signalen daarvan zijn al zichtbaar, betoogt Bokeloh. Zo blijken doorstromers nu voorzichtiger dan voorheen: ze willen eerst hun huis verkopen voor ze een ander huis kopen. “Het effect van de crisis zal zich nog laten voelen”, zegt hij. “Een tweede golf besmettingen valt niet uit te sluiten, de internationale economie is harder geraakt dan gevreesd en het gevaar groeit dat bedrijven en gezinnen gaan bezuinigen. Dit gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de woningmarkt.”

Coronatrend: grotere huizen, met tuin of balkon Heeft de coronacrisis invloed op het soort woning dat kopers zoeken? Daar lijkt het wel op, zegt makelaarsvereniging NVM. Makelaars signaleren dat de vraag naar grotere woningen is toegenomen en dat kopers ook de omvang van de tuin of het balkon belangrijker zijn gaan vinden. “Mensen hechten nog meer belang aan hun woning”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes, “nu dat voor veel mensen de plek is geworden waar ze wonen én werken.” Is er vanwege de coronacrisis ook sprake van een trek vanuit de drukke stad naar de rust van het platteland? De NVM zocht het uit en concludeerde: die trek naar buiten doet zich wel voor, maar niet als gevolg van de coronacrisis. Die trend is al zeker vanaf 2013 bezig, heel geleidelijk, en de crisis heeft er nog geen versterkend effect op.

