De woningmarkt boert prima, virus of geen virus

De woningmarkt loopt ondanks de coronacrisis gewoon door. Het aantal verkochte woningen daalde de afgelopen twee weken weliswaar met 12 procent. En er werden 9 procent minder’ te koop’-borden in de tuin en op balkon geplant. Maar krap is de woningmarkt nog steeds, zegt voorzitter Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM. “Van prijsdaling is vooralsnog geen sprake. Gemiddeld genomen wordt er nog steeds boven de vraagprijs betaald voor een woning.”

Toch schetsen de jongste statistieken van huizendataverzamelaar Kadaster een ietwat pessimistischer beeld. Tot een week of twee terug belden potentiële kopers geregeld met Kadaster om de marktwaarde en de voormalige koopsom van een woning te achterhalen die ze op het oog hadden. “Toen was het 12 maart. En bam, het stortte volledig in”, zegt woningmarktdeskundige Paul de Vries van Kadaster. Het aantal geïnteresseerden halveerde vlak nadat bekend werd dat thuiswerken het devies werd en restaurants en culturele instellingen hun deuren sloten.

Wat Kadaster ook ziet: makelaars vragen minder vaak uittreksels aan. Die zijn nodig om bijvoorbeeld het voorlopige koopcontract op te stellen. Dat die aanvragen vaker uitblijven, laat volgens De Vries zijn dat verkoopmakelaars minder vaak in de laatste fase van de verkoop van een woning zitten. “Het beeld dat hieruit komt is dat mensen met heel andere dingen bezig zijn dan met het kopen van een huis.”

‘Drukste maand in ons bestaan’

Daar merken taxateurs en hypotheekadviseurs op dit moment weinig van. Het Nederlandse Woning en Waarde Instituut (NWWI) dat taxatierapporten goed- of afkeurt, heeft het drukker dan ooit, zegt Adriaan Post , manager bij het instituut. Verwerken hij en zijn collega’s normaal gesproken 1700 tot 1800 taxatierapporten per dag, nu zitten ze op 2100 tot 2200 stuks op een dag. “Ik denk dat we de drukste maand in ons bestaan hebben”, aldus Post.

Ondertussen sloten hypotheekadviseurs afgelopen week 18.000 nieuwe hypotheken af. 3000 meer dan een week eerder. Het gros van die nieuwe hypotheekaanvragen komt van woningeigenaren die een lage rente najagen. Maar ook onder starters (die voor het eerst woningeigenaar worden) en andere huizenkopers, ziet Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop een toename. Het aantal starters nam toe met 10 procent, doorstromers met 15 procent en de toename van oversluiters piekt op 35 procent.

De reden? Het is gissen, zeggen de deskundigen. Oversluiters zagen tot voor kort de hypotheekrente nog stijgen en kunnen hebben gedacht: nog snel een lagere rente scoren nu het nog kan. Hagedoorn: “Starters en doorstromers kunnen denken misschien dat het juist nu gunstig is om te kopen. Nu het aantal bezichtigingen en dus de concurrentie afneemt.” Dan zijn er nog de mensen die onlangs hun huis verkocht hebben en nog geen nieuw huis hebben. Die moeten op gegeven moment toch hun huis uit en een ander huis aanschaffen.

Koffiedik kijken

Lichte paniek kan er zijn bij mensen die zojuist een nieuw huis hebben gekocht, zegt De Vries van Kadaster. “Tot voor kort was het verstandig om eerst te kopen en dan jouw eigen huis te verkopen. De mensen die dat gedaan hebben, zitten nu met twee huizen.”

Of het coronavirus de woningmarkt binnenkort in een diepe crisis duwt met huizen die flink onder water staan en prijzen die hard kelderen, durft geen van de deskundigen te zeggen. “Het is koffiedik kijken”, klinkt het geregeld. En: “Het hangt ervan af hoe lang deze crisis duurt.” Maar, benadrukken ze allemaal, de vorige crisis zit bij velen nog vers in het geheugen. En dat kan een vertekende verwachting geven. Hagedoorn legt uit: “De crisisaanleiding was toen een hele andere. En hij duurde heel lang. Nu staan banken er goed voor, is de rente nog altijd laag en de woningnood nog altijd hoog.”

Lees ook:

Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd, komt het kabinet alsnog met wetgeving.