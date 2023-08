De woningbouw gaat weer aantrekken, ziet bouwbedrijf Bam

De markt voor nieuwbouwwoningen trekt op termijn aan. Die verwachting sprak Ruud Joosten, bestuursvoorzitter van Bam, donderdag uit bij de presentatie van de resultaten van het bouwbedrijf in het eerste halfjaar. In maart zei Job Dura, Joostens evenknie bij Dura Vermeer, nog dat de bouw van nieuwbouwwoningen zou instorten. Dat is niet gebeurd, zei Joosten.

Wel blijft de productie achter bij die van vorig jaar en bij de wensen van minister De Jonge (volkshuisvesting). Bij Bam ook: het verkocht in de eerste jaarhelft 494 woningen (in 2022: 858) en komt dit jaar uit op circa 1500 (2022: 2028).

De dip heeft meerdere oorzaken. Trage vergunningverlening is er een van: Joosten klaagt daar al jaren over. De stijgende rente en de hoge inflatie speelden een rol: het bouwen van huizen werd duurder, huizen ook, en mensen hadden minder te besteden. Dat gemeenten graag binnen hun grenzen willen bouwen en minder geporteerd zijn van huizenrijen aan de gemeentegrenzen of in de polder speelt ook mee. Binnenstads is de ruimte meestal beperkt en kunnen bouwers geen meters maken.

Meer bezwaarschriften

Maar Joosten ziet verandering. De vergunningverlening door gemeenten verloopt sneller, al neemt het aantal bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen wel toe. Joosten zou graag zien dat alleen direct betrokkenen bezwaar kunnen maken tegen woningbouwplannen. Nu mag iedereen dat.

Ook veranderd: door de fors hogere lonen worden aspirant-kopers minder huiverig om een (nieuwe) hypotheek af te sluiten. Daarbij lijkt de tijd van grote rentestijgingen voorbij. Volgens Joosten is de rente, historisch gezien, trouwens helemaal niet zo hoog. Dat het kabinet is gevallen, is dan weer niet gunstig: dat kan tot vertraging van bouwprojecten leiden.

Content is Joosten met de uitspraak van de Raad van State over het Porthos-project: het opslaan van CO 2 in een leeg gasveld op de Noordzee. Het project leidt tijdelijk tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden, maar van blijvende schade in die gebieden is volgens de rechter geen sprake. Dus mag het project doorgaan.

Die uitspraak kan gevolgen hebben, denkt Joosten. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe verdeel-, schakel- en regelstations voor de stroomvoorziening. Die zouden nu eerder of makkelijker gebouwd kunnen worden. Op de woningbouw heeft de uitspraak geen invloed. Volgens Joosten speelt het stikstofprobleem daar alleen indirect: de bouw is het probleem niet, de aanleg van wegen naar nieuwe wijken wel.

Lagere winst

Bam, dat vorig jaar een paar buitenlandse dochters verkocht en nu vrijwel alleen actief is in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, haalde op een omzet van 2,97 miljard euro (in 2022: 3,33 miljard) een nettowinst van 60,2 miljoen (was: 85,7 miljoen). De winst werd gedrukt door tegenvallers bij de bouw van vier scholen in Denemarken – dat land gaat Bam ook verlaten.

Projecten van boven de 150 miljoen neemt Bam niet meer aan: die zijn te riskant. Buiten Denemarken had het bedrijf geen grote tegenvallers. Wel haalde het 6,9 miljoen meer aan rente binnen dan het betaalde. Bam krijgt een deel van de aanneemsom van projecten vooraf betaald. Zolang het dat geld niet uitgeeft, staat het op de bank en dat levert dankzij de renteverhogingen aardig wat op.

Lees ook:

Niemand wil dat woningbouw vertraagt, toch dreigt dat te gebeuren

Laat de nieuwbouw van woningen vooral doorgaan, bepleiten vele partijen, ook nu het kabinet gevallen is. Toch dreigt vertraging.