De wondereconomie van China begint nu toch echt te kwakkelen

Na achttien maanden van groei is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in september gekrompen. De Chinese industrie heeft veel last van de grote stroomtekorten in het land, waardoor soms fabrieken moeten sluiten.

Het Nationaal Bureau van de Statistiek in Peking maakte donderdag bekend dat de zogenoemde inkoopmanagersindex van de overheid in september is gezakt naar een score van 49,6. Minder dan 50 betekent krimp. De 50,1 van augustus betekende dus groei.

Voor het laatst kromp de industrie in februari 2020, toen de stad Wuhan en de provincie Hubei werden afgesloten om het coronavirus in te dammen. Gedurende een maand dook het indexcijfer diep in het rood. Daarna noteerde de Chinese industrie een lange reeks plusjes, ook dankzij de sterke vraag uit andere landen. Vorig jaar was China de enige grote economie die groeide.

Tegenwind

Maar nu zorgen meerdere problemen voor tegenwind. Verschillende zakenbanken hebben hun groeiramingen voor de tweede economie van de wereld naar beneden bijgesteld. Goldman Sachs schat dat 44 procent van de industriële activiteiten in China last heeft van de energieproblemen. De Amerikaanse bank denkt dat de Chinese economie dit jaar met 7,8 procent groeit in plaats van 8,2 procent.

Het stroomtekort is ontstaan door de hoge vraag naar elektriciteit als gevolg van het herstel na de coronacrisis en de maatregelen van China om de uitstoot te verlagen waardoor steenkoolcentrales moesten sluiten. Door de energiecrisis kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen duurder worden. Chinese leveranciers van de grondstoffen silicium en polysilicium in de zuidwestelijke provincie Yunnan is bevolen om de productie met 90 procent te verlagen en het stroomverbruik tot december te verminderen.

Daarnaast heeft China last van problemen in de toeleveringsketens, hoge grondstoffenprijzen, overstromingen en lokale virusuitbraken. Het aantal besmettingen ligt nu overigens veel lager dan in de zomer en daardoor gaat het weer beter met de Chinese dienstensector, zoals de horeca en de detailhandel.

Evergrande

Verder houdt de onzekerheid aan rond de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande, die in ernstige financiële problemen verkeert. Het vastgoedbedrijf heeft een schuld van 305 miljard dollar. Dat staat gelijk aan zo’n 2 procent van de Chinese economie.

Evergrande zei woensdag dat het een belang van 1,5 miljard dollar wil verkopen in de Shengjing Bank om zo aan te geld te komen voor schuldeisers. Op dezelfde dag miste het bedrijf voor de tweede maal in een week een rentebetaling over een bedrijfsobligatie, meldde Reuters op basis van betrokkenen. Vorige week donderdag lukte het Evergrande niet om 83 miljoen dollar aan rente te betalen en woensdag ging het om 47 miljoen dollar. Het betreft betalingen aan beleggers in het buitenland.

Onderzoekers van Oxford Economics zeggen dat buitenlandse geldschieters mogelijk schade zullen oplopen door de problemen van Evergrande, maar dat het effect op de financiële markten naar verwachting beperkt zal zijn. Wel kunnen de maatregelen van de Chinese overheid om de schuldenlast in de vastgoedsector terug te brengen de economische groei van China beperken. Dat kan de rest van de wereld gaan merken.

Huizen zijn om in te wonen

De centrale bank van China verklaarde woensdag dat de rechten van particuliere huizenkopers moeten worden ‘veiliggesteld’, en dat stelde de markten wat gerust. Ook wees de centrale bank de financiële sector nog eens op het principe dat “huizen om in te wonen zijn en niet voor speculatie”.

Evergrande biedt niet alleen woningen maar ook beleggingsproducten aan. Het is nu begonnen met het terugbetalen van een deel van de uitstaande schuld bij kopers van investeringsproducten. Die protesteerden wekenlang tegen gemiste betalingen door de projectontwikkelaar. Meer dan 70.000 mensen kochten de producten met een hoog toegezegd rendement, onder wie veel werknemers van Evergrande.

