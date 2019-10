De winkelstraat doet doods aan door al die leegstand

Wie een dagje in Limburg gaat winkelen, loopt steeds vaker door desolate winkelstraten: Limburgse binnensteden hebben veel last van leegstaande winkelpanden. Weliswaar staat het Zuid-Hollandse Rijswijk op nummer één in de toptien van winkelsteden met de hoogste leegstand, op nummer twee, drie en vier staan Landgraaf, Kerkrade en Heerlen. Volgens makelaarsorganisatie Dynamis, die de toptien opstelde, staat in deze Limburgse steden een kwart van de winkelpanden leeg.

Bevolkingskrimp is een van de oorzaken van de toenemende leegstand, vertelt hoofdonderzoeker Rick van Zwet van Dynamis. “Het klantenbestand in steden als Kerkrade en Heerlen wordt nog vaak overschat. Er leven te weinig mensen om de winkelcentra in stand te kunnen houden.”

Hoewel niet overal zo erg als in Limburg, is de vraag naar winkelvastgoed in Nederland al jarenlang aan het afzwakken. Dit hangt samen met de opkomst van webshops, verklaart Van Zwet. “Mensen doen hun nuttige boodschappen steeds vaker op internet in plaats van in de stad. Ze kopen een paar sokken sneller online dan dat ze daarvoor naar het stadscentrum gaan.”

Rotte appels zijn slecht voor de hele gemeente

Shoppers die nog wel de stad ­intrekken, willen meer beleving, volgens Van Zwet. Daarom bezoeken ze vaker de grotere steden, ten koste van de middelgrote steden. “In de grotere steden zijn meer horecagelegenheden en kleinere boetiekjes waar klanten op af komen. In historische stadscentra hebben ze zelfs te maken met ­tekorten aan winkelruimte.”

De kleinste gemeenten hebben ook minder last van leegstand, omdat klanten wel blijven komen voor de ­dagelijkse boodschappen. Het zijn de generieke winkels en warenhuizen in middelgrote steden die steeds vaker leeg komen te staan, stelt Van Zwet.

Leegstaande winkelpanden kunnen een stadscentrum in een negatieve spiraal trekken, waarschuwt hij. “Die kunnen een winkelstraat doods laten aandoen. Daardoor komen er ook minder klanten op de winkels daaromheen af. Deze rotte appels zijn slecht voor de hele gemeente.”

Voor veel gemeenten is het al te laat om de vraag naar winkelpanden te stimuleren door ze te promoten, geeft Van Zwet aan. De meestgebruikte manier om leegstand nu ­tegen te gaan, ligt aan de aanbodkant: door winkels te transformeren in kantoren of woningen. “Probleem is wel dat je dan de hele straat moet aanpakken en winkeliers uit de straat moet weglokken met verhuissubsidies.”

