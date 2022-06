De wethouder duurzaamheid schrikt van de tocht in haar eigen huis

Aangekomen in haar eigen washok op de zolder schrikt de wethouder van de gemeente Veldhoven zich een hoedje. Wat een tocht! ‘Huisfluisteraar’ Lars Boelen simuleert in de woning windkracht 5 om zo de bestaande kieren in kaart te brengen. Het washok van Mariëlle Giesbertz heeft niet alleen kieren, het vertoont heuse gaten.

Langs het kanaal van de cv-ketel komt enorm veel lucht en zelfs daglicht binnen. Maar geen nood. “Voor vijftig cent aan pur kun je dit oplossen”, merkt Boelen fijntjes op. Giesbertz, de wethouder energie, duurzaamheid en milieu, slaat een hand voor de mond.

De woning uit 2008 is geen uitzondering. Overal waar Boelen een huis betreedt, uit welk bouwjaar dan ook, komt hij dezelfde dingen tegen. Altijd weer onnodige openingen waardoor ’s winters koude en ’s zomers warme lucht binnenkomt. Je kunt nog zulk hoogwaardig glas en een perfecte isolatie hebben, de energieprestaties blijven dan onnodig achter.

Vertimmeren niet nodig

“Bijna iedereen kan 20 tot 30 procent op zijn rekening besparen zonder de hele woning te vertimmeren. Gewoon door de huidige situatie te verbeteren. Als je dat hebt gedaan, werken andere maatregelen - zoals een warmtepomp - ook beter”, zegt de energieadviseur.

Boelen is te gast bij Giesbertz, omdat haar gemeente de bewoners actief hierop wijst en hulpmiddelen ter beschikking stelt om woningsituaties in kaart te brengen. Er bestaan commerciële adviseurs voor, maar daar heeft de wethouder minder goede ervaringen mee. Giesbertz: “Ik heb er drie binnen gehad en ze kwamen met drie verschillende adviezen om mijn woning zuiniger te maken. Dat verlamt mij als leek, met als gevolg dat ik helemaal niets doe.”

Bij aankomst heeft Boelen grote verwachtingen van de woning. De luchtdichtheid (weergegeven in een getal dat aangeeft hoeveel keer per uur de lucht ongecontroleerd vanuit buiten wordt ververst) zal hier laag zijn, vermoedt hij. Maar wat schetst zijn verbazing als zijn meetapparatuur 8,6 aangeeft: bijna net zo ver verwijderd van de perfecte situatie (0,6) als een extreem slechte (20). “En dat terwijl de isolatie heel goed is. Dat is zonde. De wethouder heeft hier vloerverwarming. Als er steeds koude lucht naar binnen lekt, moet het systeem dat compenseren.”

Vervelende kieren

En dat allemaal door die vervelende kieren. Waar nooit iemand het over heeft als het gaat om het energiezuiniger maken van de woning. Met het aanbrengen van tochtstrips en valdorpels is dat probleem eenvoudig opgelost. De kosten: enkele tientjes. Door ze nu provisorisch met tape af te plakken, brengt Boelen de luchtdichtheid in één klap al terug naar zes.

Pakt Giesbertz de ongebruikelijke plankenconstructie van haar zolderdak aan (‘Het is hier nu heel warm, in de winter ijskoud’) dan zakt deze naar ongeveer twee. De wethouder staat versteld van de eigenaardigheden in haar eigen huis. “We moeten ons echt met z’n allen gaan realiseren hoeveel je met kleine dingen kunt winnen. De tijd dwingt ons daartoe, over de urgentie kan geen vraag meer bestaan.”

Bij het energiezuinig maken van je huis, is het dichten van kieren heel belangrijk, daarna zijn andere aanpassingen ook meteen succesvoller. Dit apparaat meet de tocht die binnenkomt. Beeld Koen Verheijden

In Veldhoven worden momenteel hele wijken met vergelijkbare huizen in kaart gebracht. Door testen uit te voeren in enkele van die woningen, krijgen alle bewoners een actielijst met verbeterpunten. Toegegeven, in uniforme wijken is dat eenvoudiger dan wanneer de woningen flink van elkaar verschillen. Giesbertz: “Maar eigenlijk zou elke gemeente zo’n ‘lekcheck’ moeten faciliteren.”

Ook met het oog op aanvullende maatregelen is het verstandig om eerst de kieren te dichten, zegt Boelen. Zeker nu de komende jaren miljoenen huishoudens zullen overschakelen op een warmtepomp. “Je moet weten hoe je woning werkt. Er zijn zo veel verschillende pompen. Pas als alles dicht is, kun je degene uitzoeken die het beste bij je situatie past.”

Lees ook:

Als de helft van het inkomen opgaat aan energiekosten. ‘Het is hier één grote tochtbende’

De slecht geïsoleerde woning van Lauwrence de Vries was altijd een bron van zorg. Nu de energieprijzen door het dak gaan, vreest de Emmenaar voor het eerst in de schulden te komen.