De werknemer heeft de thuiswerkplek nog niet op orde

Nu thuiswerken sinds eind november weer de norm is, is het digitale thuiswerkverkeer met een derde toegenomen. Toch zitten veel werknemers nog altijd dagelijks zonder bureaustoel, tweede scherm of fatsoenlijk bureau. Ook ondervindt een deel technische problemen bij het thuiswerken, bijvoorbeeld door een haperende verbinding.

Zo heeft ruim een kwart van thuiswerkers geen (verstelbaar) bureau. Zij werken bijvoorbeeld aan de keukentafel. Ook ruim een kwart heeft geen tweede scherm, en ruim twintig procent heeft thuis geen bureaustoel staan. Dat blijkt uit de eerste monitor Hybride werken van KPN, uitgevoerd onder duizend werknemers die deels thuiswerken.

Bijna een kwart van de thuiswerkers kampt met een ruimteprobleem: zij hebben geen geschikte aparte kamer of afgezonderde plek in huis om goed te kunnen werken. Ook beschikt achttien procent van de werknemers vaak niet over een goede, stabiele wifiverbinding. Maar liefst 63 procent meldt dat een slechte internetverbinding zorgt voor een rommelig en onprettig verloop van vergaderen.

Verontrustend

“Deze cijfers zijn verontrustend”, vindt Marieke Snoep, directeur zakelijke markt van KPN. “We hadden gedacht dat veel bedrijven hun infrastructuur op kantoor, maar ook bij de werknemer thuis, inmiddels op orde zouden hebben. Als we hybride werken écht willen laten werken, zijn structurele veranderingen nodig in de fysieke werkomgeving thuis en op kantoor, in ict en in het gedrag van management en medewerkers. Daar valt of staat het succes van hybride werken namelijk mee.”

Slechts 30 procent geeft aan niets te missen op de thuiswerkplek. Toch zegt ruim twee derde het liefst thuis te werken, omdat daar de concentratie beter is en de productiviteit hoger. De groep die liever naar kantoor gaat, doet dat vooral omdat zij graag mensen om zich hebben, omdat er te veel afleiding thuis is of omdat de scheidslijn tussen werk en privé wat vaag wordt.

Zo’n 85 procent van de werknemers wil graag zelf blijven bepalen op welke dagen zij thuis werken en wanneer op kantoor. In meer dan de helft van de gevallen zijn daar afspraken over gemaakt, vaak is er een minimumaantal kantoordagen overeengekomen of is er afgesproken op welke dagen mensen aanwezig moeten zijn.

Maar liefst ruim veertig procent heeft over hybride werken geen enkele afspraak met de baas gemaakt. Snoep sluit af met de oproep aan werkgevers en werknemers om vooral met elkaar in gesprek te gaan: “Er is nog voldoende ruimte voor verbetering, dus blijf in contact met elkaar over wat werkt en wat niet. En pas het aan.”

