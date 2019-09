De werkloosheid stijgt, terwijl meer mensen een baan vonden. Hoe kan dat?

De werkloosheid neemt weer toe en wel met duizenden werklozen tegelijk. Hun aantal steeg de afgelopen periode met zevenduizend per maand naar 321.000 in augustus. In totaal is nu 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, 0,1 procentpunt hoger dan in juli.

De stijging zit hem vooral in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Werklozen zijn mensen zonder betaald werk, terwijl ze hier onlangs nog wel naar gezocht hebben. Er is namelijk ook nog altijd een groep van 3,7 miljoen Nederlanders zonder betaald werk, die hier ook niet naar zocht of er vanwege hun gezondheid niet beschikbaar voor was. Samen vormen zij de niet-beroepsbevolking.

Het lijkt vreemd dat de werkloosheid toeneemt in tijden van extreme krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers schreeuwen in uiteenlopende sectoren om personeel. Onlangs publiceerde het UWV nog een lijst met 140 beroepen waar dit probleem speelt. Hoe kan die krapte samengaan met een stijging van het aantal werklozen?

Consumentenvertrouwen duikt onder nul De consument wordt er niet vrolijker op als hij denkt aan zijn economische vooruitzichten. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand verder gedaald naar -2. Dat vertrouwen daalt eigenlijk al sinds de zomer van 2018. Afgelopen zomer klom het iets uit het negatieve, maar die positieve opleving lijkt nu dus van korte duur. Consumenten oordelen overigens positief over de stand van de economie in de afgelopen twaalf maanden, maar juist niet over hun eigen financiële situatie.

Meer mensen vonden een baan

In feite gaat het om een schijnbare tegenstelling: veel mensen vonden door de krapte juist wél werk. Het aantal werklozen dat de laatste drie maanden een baan vond, is zelfs groter dan het aantal werkende Nederlanders dat zijn baan verloor. In cijfers: 82.000 vonden een baan vanuit hun werkloosheid. Ondertussen verloren ‘slechts’ 69.000 mensen hun baan in diezelfde drie maanden. Netto zijn er dus 3.000 mensen verhuisd van de werklozengroep naar de werkzame.

Het reservoir aan werklozen werd via een ander kanaal aangevuld: vanuit de niet-beroepsbevolking. Dat is die groep van miljoenen Nederlanders die niet werkt en hier om wat voor reden dan ook niet naar zoekt. 143.000 mensen uit deze groep zijn de afgelopen drie maanden toch gaan zoeken. Dat kunnen pas afgestudeerden zijn, maar ook mensen die al lang niet meer gesolliciteerd hebben en dat toch weer proberen. Lukt het hen niet om direct een baan te vinden, dan behoren zijn in één klap tot de groep werklozen waar het CBS nu over rapporteert.

Al sinds 2014 stromen er meer mensen vanuit werkloosheid naar werk dan andersom. Wel is die nettostroom (die de laatste drie maanden dus drieduizend mensen bedroeg) sinds december 2018 wat kleiner geworden, meldt het CBS.

Minder WW-uitkeringen

Tot slot bericht het statistiekbureau ook over het aantal mensen met een WW-uitkering. Vergeleken met een jaar eerder hoefde uitkeringsinstantie UWV afgelopen augustus liefst 14,1 procent minder van deze werkloosheidsuitkeringen uit te keren.

Vergeleken met een maand eerder, juli, waren er wel iets meer mensen met een werkloosheidsuitkering, maar dat is volgens het CBS een terugkerend seizoensfenomeen. Vooral in het onderwijs zouden in de zomer veel tijdelijke contracten worden opgezegd – veel leerkrachten hebben dan niet genoeg vakantiedagen opgebouwd om het de hele vakantie te blijven uitzingen bij hun werkgever.

Al met al is het nog nooit zo druk geweest op de arbeidsmarkt (waar dus zowel mensen mét als zónder baan toe gerekend worden, mits die laatste groep wel op zoek is naar werk). In augustus bewoog 71,1 procent van de 15- tot 75-jarigen zich hierin. Daar kwam alleen het jaar 2009 bij in de buurt.

Lees ook:

‘De krapte op de arbeidsmarkt ontwricht de samenleving’

In allerlei sectoren neemt de krapte aan personeel toe, schrijft het UWV. Dat is slecht voor de economische groei en voor het werkplezier.

Vijftiger zit eindelijk lekker in de arbeidsmarkt

Het gaat vijftigers steeds beter af op de arbeidsmarkt. Komt dat alleen door de krappe arbeidsmarkt of ook door een actieplan van het kabinet?