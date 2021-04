De wereldeconomie is gebaat bij een eerlijke verdeling van vaccins, waarschuwt het IMF

Een jaar geleden staarde de wereldeconomie nog in de afgrond, schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de World Economic Outlook. Zonder iets af te willen doen aan de menselijke en economische schade die corona heeft veroorzaakt, en nog altijd aanricht, staat de wereldeconomie er nu veel beter voor dan toen gedacht. Vaccins bieden een uitweg uit de crisis.

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 6 procent groeit. Vorig jaar kromp die nog met 3,3 procent. Als de centrale banken en overheden niet vele miljarden in de economie hadden gestoken, was die krimp driemaal erger geweest, berekende het IMF. De nieuwe steunpakketten van de Verenigde Staten versterken het optimisme van het fonds, omdat een goed draaiende Amerikaanse economie ook positieve gevolgen heeft voor handelspartners.

De maakindustrieën en de handel zijn terug op het niveau van voor de crisis, zegt het IMF. Veel economieën hebben zich tijdens de pandemie beter aangepast dan gedacht. Thuiswerken werd gewoon en fabrieken kwamen weer op gang. Vooral de auto-industrie en makers van elektronische apparatuur en medische producten hebben voor herstel gezorgd. De dienstensector, waarin menselijk contact belangrijker is, blijft nog achter. Landen die het van toerisme moeten hebben, zoals Thailand, merken dat nog wel even.

‘De schade zal zich anders verdelen tussen landen’

De VS komen dit jaar op een economische groei van 6,4 procent. De eurozone doet het wat minder met 4,4 procent. Dat heeft te maken met het ‘horten en stoten’ van landen zoals Frankrijk: ondanks de beschikbaarheid van vaccins is er toch weer een lockdown gekomen. Voor Nederland verwacht het IMF een groei van 3,5 procent, vergelijkbaar met Duitsland.

Landen herstellen zich niet in hetzelfde tempo, en dat kan voor problemen zorgen. Neem dat biljoenenplan van president Joe Biden in de VS, dat de economie zal aanjagen. Als de inflatie daar oploopt, kan de centrale bank de rente gaan verhogen. Zwakke landen lenen vaak geld in buitenlandse valuta en het zal duurder worden om zo’n dollarlening aan het eind van de looptijd te vernieuwen. Als hun positie op de financiële markt verzwakt, beperkt dat ook hun mogelijkheden om armoede en ongelijkheid aan te pakken, waarschuwt het IMF. Vorig jaar zijn 95 miljoen mensen in de extreme armoede beland.

Al met al krijgen zwakkere landen de hardste klappen. “Hoewel de verliezen voor de wereldeconomie op de middellange termijn kleiner zullen zijn dan in de nasleep van de financiële crisis van 2008, zal de schade zich anders verdelen tussen landen dan toen”, zegt hoofdeconoom Gita Gopinath van het IMF. “Landen met lage inkomsten en opkomende landen hebben nu meer te lijden dan bij de crisis van een decennium terug. Toen werden ontwikkelde economieën harder getroffen.”

Nieuwe virusmutanten

Dit komt mede doordat zwakke landen langer moeten wachten op vaccins. “Rijke landen, waar 16 procent van de wereldbevolking woont, hebben de hand gelegd op 50 procent van de doses.” Het IMF noemt dat onrechtvaardig en zegt dat een eerlijke verdeling in ieders belang is. In de achterblijvende landen kunnen namelijk nieuwe virusmutanten ontstaan die ook de voorlopers, de landen met vaccins, in problemen brengen. Zulke onzekerheden maken het voor het IMF moeilijk om exacte voorspellingen te doen over de economie.

