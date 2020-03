De wereldeconomie blijkt een zeer kwetsbare patiënt

Voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 kan de wereldeconomie gaan krimpen, waarschuwt de Oeso, de club van ontwikkelde landen, in een analyse van de gevolgen van het coronavirus. Dat gaat dan om het eerste kwartaal van 2020. Voor het gehele jaar voorspelt de organisatie een groei van 2,4 procent en dat is een half procentpunt minder dan in november was verwacht.

De financiële sector houdt altijd rekening met verschillende scenario’s. Momenteel is het basisscenario volgens de Oeso dat het coronavirus de economie een flinke opdoffer bezorgt, maar dat deze schade tijdelijk is. China heeft het ontzettend moeilijk en zal terugvallen van 6,1 procent economische groei in 2019 naar 4,9 in 2020. Maar het jaar erna herstelt de tweede economie van de wereld zich en veert dan terug naar 6,4 procent, voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

‘Middel erger dan de kwaal’

Ook landen als Japan, Zuid-Korea en Australië krijgen het even flink te verduren, aangezien zij nauw verbonden zijn met de Chinese economie. De Italiaanse economie komt dit jaar tot stilstand, denkt de Oeso. In andere landen is het effect minder groot: die hebben vooral last van het afnemende vertrouwen en de gebroken productieketens, bijvoorbeeld door de stil­gevallen Chinese fabrieken en de onderbroken­­ containervaart.

Het virus heeft gezorgd voor “aanzienlijk­­ menselijk lijden”, benadrukt de Oeso. Daarom is het noodzakelijk evenementen te annuleren, mensen in quarantaine te plaatsen en negatieve reisadviezen uit te vaardigen. Maar de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, zorgen tegelijkertijd voor een deel van de economische schade, zegt de Oeso.

De gezondheidsmaatregelen dragen zelfs bij aan een economische crisis, zegt Jacob Kirkegaard van het Peterson Instituut voor Internationale Economie tegen persbureau AP. “Dit is een situatie waarin, economisch gezien, het middel bijna erger is dan de kwaal. Als je hele steden afsluit, verlies je economische activiteit die niet meer terugkomt.”

Zonder beheersmaatregelen kan de economische schade nog veel groter uitvallen. Dat blijkt uit het tweede scenario van de Oeso, waarin het virus hardnekkig is. Als de problemen in ontwikkelde landen op die van China gaan lijken, is de schade beduidend groter. Dan wordt het vertrouwen flink aangetast bij bedrijven en consumenten en lopen de bestedingen terug – niet alleen in de reisbranche. In dit tweede scenario kan de wereldwijde groei terugvallen naar 1,5 procent in 2020. Dat is de helft van wat de Oeso­­ in november had voorspeld.

Economische pijn verzachten

China is veel meer met de wereldeconomie verweven dan tijdens de Sars-uitbraak in 2003. Niet alleen door de export van eindproducten, maar ook door de grootschalige import van grondstoffen raakt een crisis in China ook allerlei andere landen. Verder speelt China een hoofdrol in het wereldwijde toerisme. Dat Chinese toeristen thuisblijven kost de Europese toerisme-industrie één miljard euro per maand, schatte EU-commissaris Thierry Breton maandag.

Vorig jaar remde de handelsoorlog tussen China en de VS de wereldeconomie. Het eerste akkoord tussen beide landen werd in januari positief ontvangen. Maar de wereldeconomie is nog kwetsbaar en daarom komt het coronavirus op een slecht moment. Het rapport van de Oeso heet daarom alarmerend: ‘Coronavirus: de wereldeconomie in gevaar’.

Overheden moeten nu ingrijpen, zegt de Oeso. Ze moeten niet alleen de gezondheidszorg alle steun bieden, maar ook de getroffen sectoren. De centrale banken moeten er verder voor zorgen dat banken en bedrijven over voldoende geld kunnen beschikken. Financieel stimuleringsbeleid maakt zieke mensen niet beter, maar kan de economische pijn iets verzachten.

