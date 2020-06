De wereld wil weer reizen, zegt de luchtvaartbranche

Zo op het oog is het nog een flink cijfer: in april reisden 134.000 vliegtuigpassagiers via Nederlandse luchthavens – vooral via Schiphol en een plukje via Eindhoven. Maar vergeleken met de 6,1 miljoen reizigers die vorig jaar april door de aankomst- en vertrekhallen van Schiphol gingen, is de terugval als gevolg van de coronacrisis gigantisch.

Op de vijf nationale luchthavens van Nederland daalde het aantal passagiers met 98 procent vergeleken met april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Op Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde is het passagiersvervoer helemaal stilgevallen.

Wie wel het vliegtuig nam, kon meer afstand houden tot zijn medereizigers: de gemiddelde bezettingsgraad op de resterende vluchten was 29 procent. Veel lege stoelen dus. Ruim de helft van de reizigers had een bestemming binnen Europa, vooral Groot-Brittannië en Duitsland.

Stilstand heeft lang genoeg geduurd

Minder sterk is het effect van de coronamaatregelen op het vrachtvervoer. Dat daalde in april met 25 procent tot 103 duizend ton aan vervoerd gewicht. Het vrachtvervoer door de lucht vindt in Nederland voor 90 procent plaats via Schiphol, de rest gaat via Maastricht. Azië is de belangrijkste bestemming.

De stilstand heeft lang genoeg geduurd, vindt de luchtvaartbranche. “De wereld wil weer reizen en luchtvaartmaatschappijen spelen een cruciale rol in het economisch herstel”, zei Alexandre de Juniac dinsdag als directeur van IATA, de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart. De branche heeft een veiligheidsprotocol opgesteld, Takeoff genaamd. IATA vraagt de overheden om de voorstellen zo snel mogelijk over te nemen.

Het is van het grootste belang, stelt De Juniac, dat wereldwijd dezelfde regels gelden. Voorkomen moet worden dat er een lappendeken ontstaat van verschillende gezondheidsmaatregelen. Dat bijvoorbeeld het land van bestemming andere eisen stelt dan het land van vertrek. De gezondheid staat voorop, maar de maatregelen die de verspreiding van Covid-19 voorkomen, moeten ook proportioneel en flexibel zijn, vindt De Juniac. Anders kan de luchtvaartbranche zich niet herstellen.

Handbagage moet ook worden ingecheckt

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is hygiëne essentieel, staat in de richtlijnen. Plaats mensen aan boord op afstand van elkaar als dat mogelijk is. Standaard de middenrij vrijlaten, om contact tussen passagiers te vermijden, wordt niet geadviseerd. Passagiers en crew dragen mondkapjes. Beperk het contact met handgrepen en laat handbagage daarom inchecken. Ook is er aandacht voor de stand van de airconditioning, de catering en het toiletbezoek.

Oplossingen kunnen zorgen voor nieuwe risico's. Maak apparatuur in de cockpit schoon met een desinfectiemiddel met alcohol, is een van de adviezen. Maar wees voorzichtig, want alcohol is brandbaar. En pas op dat het schoonmaakmiddel niet in de apparatuur lekt. Verder kunnen schakelaars bij het poetsen onbedoeld van stand veranderen. Piloten moeten dus alle instrumenten controleren.

Verder vullen passagiers voor en na de vlucht gezondheidsverklaringen in, liefst elektronisch. Ook moeten zij aanvullende contactinformatie verstrekken, om geïnformeerd te kunnen worden als een reiziger toch besmet is. Medische professionals meten de temperatuur van de passagiers. Als dat mogelijk is, moeten coronatesten de risico's aan boord verder verkleinen.

Vertrouwen om weer te vliegen

“Deze opgestapelde maatregelen zouden reizigers en personeel het vertrouwen moeten geven om weer te durven vliegen”, zegt De Juniac. IATA vertegenwoordigt 290 luchtvaartmaatschappijen in 120 landen die 82 procent van het wereldwijde luchtvaartverkeer verzorgen.

EasyJet, dat geen lid is van IATA, maakte dinsdag bekend vanaf 1 juli weer te vliegen vanaf Schiphol. De Britse prijsvechter hervat deze zomer 35 routes vanaf Amsterdam naar Europese bestemmingen en neemt daarbij allerlei veiligheidsmaatregelen. Vergeleken met vorig jaar zal de totale capaciteit van EasyJet tussen juli en september op 30 procent blijven steken.

