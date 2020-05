De week van Elon Musk: een historische raketlancering, bliksem en een megabonus

President Trump was er woensdag, vice-president Mike Pence was er en Elon Musk ook. Alle drie waren ze afgereisd naar het Kennedy Space Center in Florida om de lancering van de Falcon 9-raket van SpaceX te zien.

Het zou de eerste bemande ruimtevlucht vanaf Amerikaanse bodem zijn sinds 2011. Ook zou het de eerste bemande vlucht zijn die niet door een overheidsinstelling maar door een particulier bedrijf wordt verzorgd: SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, tekende zowel voor de (herbruikbare!) raket als voor de capsule die naar het internationale ruimtestation ISS zou worden geschoten. De astronauten Bob Behnken en Doug Hurley, die in 2011 ook aan boord was op de NASA-shuttle Atlantis, zaten al in hun capsule.

Toen betrok de lucht, dreigde er bliksem en was er de kans dat de lancering bliksem zou veroorzaken. 16 minuten en 54 seconden voordat de motoren zouden gaan brullen, werd de lancering afgeblazen. Trump en Pence vertrokken vrijwel meteen. Zaterdag komen ze terug, hebben ze gezegd. In de verwachting dat de lancering dan wel doorgaat en de Verenigde Staten kunnen feesten omdat ze eindelijk weer zelf mensen de ruimte in hebben gebracht.

Een dag erna was Musk weer in het nieuws, maar nu om een andere reden. Tesla, zijn e-autobedrijf, stuurde de agenda van zijn komende aandeelhoudersvergadering naar de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Op die vergadering komt onder meer de beloning van Musk aan de orde. Die is, zo bleek uit de agenda, meer dan extravagant.

Een pelikaan vliegt in de buurt van de Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De lancering ging woensdag niet vanwege slecht weer. Beeld AFP

Musk krijgt, op eigen verzoek, geen salaris. Korte- en langetermijnbonussen in cash krijgt hij ook niet. Wel is in 2018 afgesproken dat hij aandelenopties krijgt als Tesla aan bepaalde doelstellingen voldoet. Twee doelen zijn inmiddels gehaald. Tesla’s omzet is boven de 20 miljard dollar uitgekomen en de beurswaarde ligt boven de 100 miljard dollar.

770 miljoen dollar winst

Dat betekent dat Musk het recht heeft gekregen om 1.688.670 aandelen te kopen voor 350,02 dollar per stuk. Zoveel was een aandeel Tesla medio 2018 waard. Als hij dat recht uitoefent, moet Musk 591 miljoen voor die aandelen neertellen. Maar afgelopen donderdag kostte een aandeel Tesla 805,99 dollar. Zou hij de gekochte aandelen toen hebben verkocht, dan zou hem dat een winst hebben opgeleverd van 770 miljoen dollar. Voorlopig bestaat die winst alleen op papier, want als Musk die aandelen koopt, is hij verplicht ze nog vijf jaar te houden.

Bizar? Het kan nog veel gekker worden, want het beloningsplan van Musk beloopt tien jaar. Als Tesla in die periode alle doelen uit het plan haalt, zou Musks vergoeding kunnen oplopen tot 55 miljard dollar, zo berekenden Tesla’s commissarissen in 2018. Dan moet Tesla, om wat voorwaarden te noemen, wel 600 miljard dollar meer waard zijn dan in 2018. Dan moet de jaaromzet minstens 175 miljard bedragen (vorig jaar: 24,8 miljard) en moet er een brutowinst van minimaal 14 miljard zijn gehaald. Tesla heeft nog nooit een jaar met winst afgesloten en leed vorig jaar een verlies van 862 miljoen dollar.

Lees ook:

Elon Musk heropent, tegen de coronaregels in, zijn Tesla-fabriek: Arresteer me maar

Autobouwer Elon Musk heeft het gehad met Californië. De coronamaatregelen duren hem te lang.

Elon Musk noemt zijn zoontje X Æ A-12

Tesla-topman Elon Musk en zijn vriendin, popster Grimes, hebben een bizarre naam voor hun pasgeboren zoontje verzonnen. Ze willen het jongetje X Æ A-12 noemen.