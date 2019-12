De VS dreigen met importheffingen op Franse kaas, bubbeltjeswijn en cosmetica

Terwijl China en de VS onderhandelen over allerhande handelskwesties en, misschien, over het bijleggen van hun hoog opgelopen ruzies op dat gebied, zijn de handelstwisten tussen de VS en Europa opgelaaid.

De VS dreigen importheffingen in te voeren op kaas, bubbeltjeswijn, cosmetica, yoghurt en handtassen uit Frankrijk, omdat dat land een belasting heeft ingevoerd op digitale diensten. De VS vinden dat Frankrijk daarmee Amerikaanse bedrijven als Google, Amazon, Apple en Facebook discrimineert en benadeelt. De VS overwegen ook heffingen in te voeren op producten uit Italië en Turkije. Ook die landen overwegen inkomsten uit digitale dienstverlening te belasten.

Frankrijk maakte de plannen voor een ‘digitaks’ deze zomer bekend. De belasting geldt alleen voor bedrijven die minstens 750 miljoen euro aan omzet halen, waarvan minimaal 25 miljoen in Frankrijk. Die bedrijven moeten, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, drie procent belasting betalen over de omzet die zij in Frankrijk halen. Frankrijk is het eerste land dat zo’n digitaks invoert.

De Franse regering was bereid het plan in te trekken als de EU-landen het eens zouden worden over een manier waarop de Europese inkomsten van de Google’s, Apple’s en Amazons zouden worden belast. De landen werden het echter niet eens over een gemeenschappelijke aanpak. De Franse belasting treft zo’n twintig bedrijven, in meerderheid Amerikaanse, maar ook firma’s uit Duitsland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zelf.

In Europa is allang irritatie over het feit dat techbedrijven weinig belasting betalen. Dat komt deels doordat zij, officieel althans, werken vanuit landen met een, voor hen, zeer gunstig belastingregime, zoals Bermuda en Ierland. Deels komt het ook doordat lastig te bepalen is waar de bedrijven hun omzet en winst precies behalen. Volgens de EU betalen techbedrijven gemiddeld 9,6 procent belasting over hun winst. Bij ‘gewone’ bedrijven zou dat ruim 23 procent zijn.

Onaanvaardbaar

De Franse digitaks leidde deze zomer tot Amerikaans protesten en dreigementen, maar de regering-Trump zag toen toch af van importheffingen op Franse producten. Of die er nu wel komen, is nog onzeker. Eerst komt er, zoals gebruikelijk, een consultatieronde waarin belanghebbenden op de plannen mogen reageren. Daarna neemt de regering een besluit. De goederen die de VS willen belasten, hebben opgeteld een waarde van bijna 2,2 miljard euro. De heffingen kunnen oplopen tot 100 procent van de waarde van een product. De Franse minister van economische zaken Le Maire noemde het Amerikaanse dreigement ‘onaanvaardbaar’.

Eerder al werd Frankrijk hard getroffen, toen de VS in oktober heffingen invoerden op, onder meer, Europese vliegtuigen en landbouwproducten. Die heffingen waren een antwoord op de staatssteun die Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland) jarenlang verstrekten aan vliegtuigbouwer Airbus. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde dat Airbus’ concurrent Boeing door die steun voor 7,5 miljard dollar was benadeeld en stelde daarom dat de VS strafheffingen mochten invoeren tegen Europa.

Nog meer heffingen

Die vliegtuigsteunaffaire kreeg deze week een vervolg. In een rapport stelde de WTO dat Airbus nog altijd profiteert van die staatssteun. Anderzijds concludeerde de WTO dat Airbus stopt met de productie van de A380, een van de types waarvoor Airbus destijds goedkope leningen kon afsluiten. Door dat besluit heeft Boeing minder te lijden van de staatssteun aan Airbus dan de WTO eerder dacht: 5,5 miljard in plaats van 7,5 miljard. De WTO adviseerde de VS daarom de strafheffingen te verminderen. Aan dat verzoek lijken de VS niet te willen voldoen. Sterker nog: de VS overwegen meer Spaanse, Duitse, Franse en Britse producten met invoerrechten te treffen.

Een handelsruzie hebben de VS nu ook met Brazilië en Argentinië. Die waren een tijdlang uitgezonderd van de heffingen op staal en aluminium die de VS in 2018 invoerden. Trump wil die uitzondering schrappen omdat beide landen in zijn ogen bewust aanstuurden op waardevermindering van hun valuta.

