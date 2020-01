De vraag is wat Carlos Ghosn nu weer in petto heeft

Vandaag doet Carlos Ghosn, de van fraude verdachte automagnaat, een boekje open over zijn sensationele vlucht van Japan naar Libanon. Dat kan de toekomst van de Renault-alliantie nooit goed doen.

Er bestaan thrillers met een heel wat saaiere plot dan de ontsnapping van autobaas Carlos Ghosn. Een van de verhalen die daarover de ronde doen, is dat de voormalige bestuurder van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi eind december in een contrabas-koffer Japan uit is gesmokkeld, het land waar Ghosn huisarrest had omdat hij van fraude verdacht wordt. Wat er precies van waar is, moet nog blijken.

Intussen is een nieuw hoofdstuk in de maak. Vandaag doet de gewezen automagnaat zijn kant van de zaak uit de doeken. Dat kunnen details zijn over de ontsnapping maar ook over het bedrijf. “Dan komen er mogelijk dingen aan het licht die de verhoudingen tussen de Fransen en de Japanners verder op scherp zetten”, voorziet Wim Oude Weernink, kenner van de internationale auto-industrie.

Eerst even terug naar de eerste schetsen van dit filmische script. Op 19 november 2018 wordt Carlos Ghosn, op dat moment de hoogste baas bij Renault, Nissan en Mitsubishi, voor de eerste keer door de Japanse autoriteiten opgepakt. De in Brazilië geboren Franse industrieel (65) met Libanese ouders wordt verdacht van fraude en zelfverrijking. De autobaas zou vooral Nissan zwaar hebben opgelicht. Zo zou hij volgens persbureau Bloomberg voor 14,5 miljoen euro aan persoonlijke investeringsverliezen op het Japanse automerk hebben afgewenteld.

Geldstromen en vastgoed

Ook verdenkt de Japanse justitie Ghosn ervan dat hij tussen 2011 en 2015 een te laag inkomen heeft opgegeven aan de Japanse beurstoezichthouder. Bovendien zou de ­ontsnapte auto-topman volop hebben gesjoemeld met geldstromen en vastgoed van Nissan. Hoewel Ghosn en zijn advocaten vanaf dag één zijn blijven ontkennen, was het leed al geleden en stuurden de drie automerken uit de alliantie hun topman de laan uit.

Daarmee ontstaat de uitzonderlijke situatie dat een topman die niet meer actief is vandaag vanuit Libanon toch zijn schaduw werpt op de toekomst van een van de grootste autoconcerns ter wereld. Geen prettig vooruitzicht voor zowel de Japanners als de Fransen, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “De naam Ghosn wordt in de markt nog steeds geassocieerd met Nissan en de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en dat is negatief voor de reputatie.” Volgens Luman kwam dat effect al eerder naar voren bij de presentatie van de jaarcijfers van Nissan afgelopen voorjaar. “Zeker in een tijd van ingrijpende herstructurering naar de productie van elektrische auto’s is dat niet gunstig.”

Verstandhouding bekoeld

Sinds de arrestatie van Ghosn, vorig jaar november, is de verstandhouding tussen Renault en Nissan ernstig bekoeld. Weliswaar brachten Nissan, Renault en Mitsubishi op 29 november 2018 vanuit respectievelijk Yokohama, Parijs en Tokio een keurig persbericht naar buiten waarin de partijen elkaar min of meer de onvoorwaardelijke liefde verklaarden, maar inmiddels is de vraag zelfs of de Frans-Japanse alliantie überhaupt standhoudt.

De persconferentie die Ghosn vandaag geeft, zal daar niet bij helpen, vreest auto-expert Oude Weernink. “Ik verwacht dat hij niet alleen zal uithalen naar de Japanse justitie, maar ook naar de top van Nissan. Die wilde Ghosn weg hebben omdat hij Nissan op een Franse manier wilde leiden. Vergeet niet: Ghosn heeft Nissan uit een diep dal getrokken en was de held van Japan. Hij zal vol woede en frustratie zitten.” Maar de affaire is uiteindelijk het meest schadelijk voor de toekomst van de alliantie, vindt Oude Weernink.

“Zolang de relatieproblemen tussen de merken niet zijn opgelost, blijft het de vraag wie de baas wordt in dat concern. Nissan is groter maar Renault presteert beter. Zeg het maar. En samenwerken moet, want zonder volume red je het niet.”

Japan gaat ook mevrouw Ghosn vervolgen Japan heeft gisteren ook een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Carole Ghosn, de vrouw van Carlos Ghosn. Zij wordt volgens persbureau Reuters verdacht van meineed. Het Japanse Kyodo News Agency meldt dat de 53-jarige echtgenote in april zou hebben gelogen tijdens een verhoor. Carole Ghosn is nu in Beiroet bij haar man, die eerder op spectaculaire wijze uit Japan ontsnapte. De voormalige autobaas stelt dat hij ‘slachtoffer is van een complot’. Onduidelijk is of het stel in Libanon aan de strafrechtelijke dans kan ontspringen. Libanon levert zijn burgers doorgaans niet uit. Tegelijkertijd hebben de ­Japanse autoriteiten en Nissan ­laten weten het er niet bij te laten zitten.

