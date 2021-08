De vertrouwde looproute met pijltjes in de Ikea zou weleens voorgoed kunnen veranderen

Wie weleens bij de Zweedse meubelgigant Ikea over de vloer komt, onderscheidt daar grofweg twee soorten bezoekers. De gedwee voortschuifelende klant-zonder-haast, op zoek naar wooninspiratie, die zich de vaste looproute graag laat welgevallen. En de doelgerichte bezoeker, die op zoek naar een slakom, matras en/of bijzettafel voor zijn gevoel kilometers aan overbodige omwegen moet afleggen.

Dat zou wel eens voorgoed kunnen veranderen, schrijft onder meer de Britse krant The Guardian. De kenmerkende slinger van pijltjes door het woonwarenhuis zou zijn langste tijd gehad hebben. Want Ikea experimenteert inmiddels naar hartenlust met een nieuw winkelconcept: Home experience of tomorrow. Daar hoort een inrichting bij met open pleinen waarop iets te beleven is. ‘Van koken en yogalessen tot workshops om je woning in te richten’, belooft Ikea in de aankondiging van de proef die in de Chinese metropool Shanghai van start is gegaan.

Golfje van opwinding

Dat experiment staat niet op zichzelf: het Poolse Szczecin had vorig jaar de primeur, al lag de focus toen (nog) meer op duurzaam leven. De aankondiging in China leidt nu al tot een golfje van opwinding en speculatie in internationale media. Want als Ikea mikt op beleving op moderne winkelpleinen, gaat dan ook de traditionele vaste looproute kriskras door het warenhuis in de ban?

Nee, legt een woordvoerder van Ikea Nederland uit. “Het zal niet het einde betekenen voor de kenmerkende looproute, maar een aanvulling erop vormen.” Plannen om het nieuwe concept ook in Nederland te introduceren, zijn er vooralsnog niet. “Maar we gaan aan de hand van de test in China natuurlijk wel na welke elementen succesvol zijn.”

