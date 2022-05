De versoepeling van de coronaregels in Shanghai zijn ook goed nieuws voor de Europese economie

De epidemie in Shanghai is onder controle, zegt vice-burgemeester Zong Ming van de Chinese miljoenenstad. “De preventiemaatregelen hebben steeds meer succes opgeleverd.” Supermarkten, winkelcentra en restaurants zijn daarom maandag heropend, al blijven er limieten voor het aantal klanten en is contactloos betalen verplicht. Ook blijft de metro dicht en kunnen mensen niet zomaar gaan en staan waar ze willen.

Niet de hele stad wordt beperkt heropend. Van de 25 miljoen mensen in de stad blijft minder dan 1 miljoen opgesloten door een strikte lockdown. De verspreiding van het virus is in vijftien van de zestien districten gestopt, zegt Zong volgens persbureau Reuters. Op 1 juni zou er zelfs een volledige heropening kunnen volgen, ruim twee maanden nadat de lockdown begon.

Maar of de vrijheid dan echt terugkeert is onzeker, geeft de hoge ambtenaar toe. De overheid zal nuchter blijven kijken naar de binnenkomende besmettingscijfers en een nieuwe opleving van het coronavirus zou de versoepelingen zo weer ongedaan kunnen maken. In China zijn maandag 1159 coronabesmettingen gemeld, waarvan het merendeel in Shanghai. De meeste besmette personen hebben geen klachten.

Gezondheid gaat voor economie

Het indammen van de pandemie is belangrijker dan de economie, benadrukten leiders van de Communistische Partij deze maand. Hoezeer de coronamaatregelen hun schaduwen werpen over de economie is maandag gebleken uit cijfers van het nationaal bureau voor statistiek.

Zo zijn de winkelverkopen in april met 11 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Dat komt doordat consumenten niet vrijelijk kunnen gaan winkelen en doordat ze weinig vertrouwen hebben in de toekomst, waardoor ze geld sneller op zak houden. De situatie verergert door de zwakke arbeidsmarkt: de werkloosheid is naar 6,1 procent gestegen.

Verder is de industriële productie met bijna 3 procent gedaald op jaarbasis. Aan dit cijfer is te zien dat de langdurige afsluiting van havenstad Shanghai gevolgen heeft voor bedrijven in heel China, zegt Tommy Wu, hoofdeconoom China van Oxford Economics. Verder zijn de binnenlandse toeleveringsketens getroffen door allerlei logistieke vertragingen. Die ontstaan bijvoorbeeld door de snelwegcontroles in delen van China, ook uit naam van de coronabestrijding.

Van de 9000 grootste industriële bedrijven in Shanghai is de helft nog niet in bedrijf. Voor bedrijven die wel heropend zijn, is het lastig om op volle toeren te draaien. Een voorbeeld is Tesla. Deze Amerikaanse autobouwer wilde maandag weer 2600 voertuigen per dag van de band laten rollen in de fabriek in Shanghai, maar dat wordt nu een week uitgesteld, meldt Reuters. Tesla heeft een tekort aan onderdelen en aan personeel.

Krimp in het tweede kwartaal

De verstoring van de economische bedrijvigheid kan nog wel even duren, zegt Tommy Wu. “De hervatting naar de normale gang van zaken zal in het begin waarschijnlijk zeer geleidelijk verlopen.” Oxford Economics verwacht dat de Chinese economie in het tweede kwartaal krimpt en daarna weer gaat groeien. Voor het hele jaar verwacht het onderzoeksbureau 4 procent groeit. Dat is de helft minder dan vorig jaar.

“China kan zich in de tweede helft van het jaar herstellen, mits er geen Shanghai-achtige lockdown komt in een andere grote stad”, zegt Wu. “Hoewel de overheid prioriteit geeft aan het beperken van Covid, ondersteunt die de economie wel met grote uitgaven aan infrastructuur en met gerichte monetaire steun voor het midden-en-kleinbedrijf, de maakindustrie en de vastgoedsector.”

Europa heeft last van de ontregelingen in China

De ontregelingen in China werken door in de Europese economie. Zo kunnen ze zorgen voor prijsstijgingen vanwege het dure containertransport en de vertraagde levering van consumentenproducten en onderdelen voor Europese fabrieken. Vandaag komt de Europese Commissie met een nieuwe prognose voor de economie van de eurozone. Daaruit moet ook blijken wat de economische gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne.

Europese aandelen openden maandag in het rood, vanwege de slechte economische cijfers uit China en de angst voor een wereldwijde recessie. LVMH, de eigenaar van Louis Vuitton, staat bijvoorbeeld 1,4 procent in de min, omdat dit concern zijn luxeproducten ook in Chinese winkels verkoopt.

Lees ook:

Streng Chinees coronabeleid laat productie en export van Tesla’s stilvallen

Door de coronabesmettingen bij leveranciers valt de productielijn van Tesla stil. Het strenge coronabeleid van China schaadt niet alleen de productie, maar ook de export.