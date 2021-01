De vastgoedmarkt voor distributiecentra zal de coronadip wel overleven

De vastgoedmarkt voor distributiecentra incasseerde een rake rechtse directe van het coronavirus, maar de markt lijkt een stootje te kunnen hebben. De vraag naar logistieke gebouwen bleef tijdens de pandemie min of meer gelijk aan de verwachtingen van begin 2020, waardoor het aantal vierkante meters dit jaar in Nederland zal groeien met ruim 2,6 miljoen. Door ruimtegebrek en schaarste stijgt de huur van zulke ‘dozen’ naar verwachting zelfs met 2,5 tot 3,5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviesbureau Buck Consultants International, dat de 20 belangrijkste beleggers en ontwikkelaars van logistiek vastgoed vroeg naar de verwachtingen in deze markt. Zij vertegenwoordigen samen 80 tot 90 procent van de branche.

Toch hield het coronavirus ook in het logistieke vastgoed wel degelijk huis. Tot de gevreesde daling van 30 procent in het aantal vierkante meters aan loodsen kwam het niet, maar Covid-19 zorgde vorig jaar wel voor 15 procent minder ruimtevraag dan in 2018 en 2019 - al waren dat ook wel topjaren. Branches waarbij de vraag naar vierkante meters stokt, zijn bijvoorbeeld de auto-industrie en een deel van de detailhandel.

De behoefte aan grote en kleine opslag- en distributiehallen zag de vastgoedbranche vooral bij bedrijven die hun waar via internet verkopen, de zogeheten e-commerce. Maar ook bedrijven die doen in voeding en medicijnen vragen veel extra ruimte. Daarnaast hebben aannemers loodsen nodig voor de opslag en distributie van bouwmaterialen.

Gunstige ligging

Het gaat in het logistieke vastgoed om bedrijfspanden van tussen de 100 en 40.000 vierkante meter. In alle soorten en maten schieten ze de lucht in, het liefst op strategische plekken, vaak langs de randen van dichtbevolkte gebieden. De allergrootste varianten, de XXL-megadistributiecentra, groeien op het moment ongeveer met hetzelfde tempo als in 2019. Zo bouwt webwinkel Zalando aan een enorme ‘doos’ van 140.000 vierkante meter in Bleiswijk, een populaire bestemming voor distributiecentra vanwege de gunstige ligging. Supermarktketens Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Hoogvliet, en maaltijdboxbedrijf HelloFresh zitten er bijvoorbeeld ook met bevoorradingsloodsen. In de regio Waalwijk-Tilburg en Venlo-Noord-Limburg zijn eveneens veel distributiecentra te vinden.

Grotendeels door de opmars van het online winkelen ‘verdoost’ Nederland in hoog tempo. In maart vorig jaar berekende ABN Amro dat het totale vloeroppervlak van de distributiecentra in de afgelopen vijf jaar met 20 procent is gestegen tot 28 miljoen vierkante meter. Die ontwikkeling roept regelmatig kritiek op van natuurorganisaties en landschapsarchitecten, die de geblokte gebouwen als een bedreiging zien voor het weidse platteland en de biodiversiteit. “Het is goed dat daar discussie over is”, zegt Kees Verweij van Buck Consultants International. “Maar we moeten wel bij de feiten blijven. In Nederland is nu 0,13 procent van het grondgebruik logistiek vastgoed.” De sector zegt wel werk te maken van het terugdringen van de transportbewegingen die met distributiecentra gepaard gaan. Dat moet gebeuren door vaker in de buurt van de klant te bouwen, al is dat lang niet voor elke bedrijfstak mogelijk.

Tot slot constateert de logistieke vastgoedbranche dat de groeiende vraag naar vierkante meters samen gaat met meer werkgelegenheid. Als de transportsector wordt meegeteld zijn er in de logistiek de laatste 5 jaar 62.000 banen bijgekomen. In totaal biedt de branche werk aan 886.000 mensen waarvan er 268.000 in en rondom distributiecentra werken.

