De vaccins van Pfizer zijn goed, maar ook duur

De woordvoerder van de Europese Commissie vatte het onlangs bondig samen: “Het vaccin werkt goed, Pfizer levert op tijd, heeft zijn leveranties op orde en het lijkt er sterk op dat zijn vaccin ook goed werkt tegen mutaties van het virus”, zei hij net nadat de Commissie 900 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin had besteld en een optie had genomen op nog eens 900 miljoen doses. Pfizer levert die vanaf december: ze zijn bedoeld voor inentingen in 2021 en 2022.

Duidelijke taal. Maar aan die keuze hangt wel een prijskaartje en dan kan dat ‘tje’ er wel vanaf. Het vaccin van Pfizer/BioNTech – en dat van Moderna, dat eveneens goed werkt – is veel duurder dan dat van AstraZeneca en dat van Janssen, de vaccins waar de Commissie aanvankelijk veel hoop op had gevestigd. Pfizer en Moderna werken met een nieuwe techniek (mRNA), AstraZeneca en Janssen met een variant op een bestaande techniek. Hoeveel duurder Pfizer en Moderna zijn? Dat is niet precies te zeggen. De prijzen die worden betaald, openbaren de farmaceuten en hun klanten meestal niet. Maar een beeld van de verschillen is er wel.

AstraZeneca was verreweg het goedkoopst

In december lekte de Belgische staatssecretaris Eva De Bleeker wat de EU betaalde voor de eerste lichting vaccins. Dat van AstraZeneca was verreweg het goedkoopst: 1,78 euro voor een dosis. Pfizer/BioNTech kostte 12 euro en Moderna 14,75. Dat van Janssen kostte 7 euro, maar dat vaccin hoeft maar een keer te worden toegediend. Voor de andere is dat twee keer. Bij die prijzen past een kanttekening. AstraZeneca en Janssen beloofden hun vaccins tijdens de pandemie tegen kostprijs te leveren. Pfizer/BioNTech en Moderna doen dat niet. Zij maken er winst op.

Zijn de prijzen die De Bleeker onthulde representatief? Ja, min of meer. Het Amerikaanse leger betaalde Pfizer omgerekend 1,23 miljard euro voor 100 miljoen doses – dat is 12,30 per dosis. Pfizer meldde zelf dat het 15 euro per dosis rekende voor een van zijn grote leveranties aan de Amerikaanse overheid. Partner BioNTech rapporteerde dat het 12,4 miljard euro aan inkomsten verwacht uit de 1,8 miljard doses die tot nu toe bij het bedrijf zijn besteld. Pfizer krijgt dat bedrag ook, want beide bedrijven delen de opbrengsten van de verkoop van hun vaccin. Dat betekent dat hun gemiddelde prijs uitkomt op 13,75 euro per dosis.

Over de prijzen die Moderna rekent, is wat minder bekend. Op basis van de voorspellingen die Moderna zelf heeft gedaan over zijn omzet en het aantal geproduceerde doses moet de prijs tussen de 15,30 en 19,50 euro liggen. AstraZeneca rekende 1,78 per dosis voor zijn eerste leveranties aan de EU, maar rekende elders meer. 3 euro is ook voorgekomen.

Wat kost Pfizer extra?

Wat de keuze voor het Pfizer-vaccin Europa (en Nederland) precies aan extra’s kost is lastig uit te maken. De EU beoordeelt de aanbiedingen: op kwaliteit en de werking van het product, maar ook de leveringszekerheid en de snelheid van de leveranties speelt een rol. Bovendien kunnen de vaccins van AstraZeneca en Janssen in zeldzame gevallen voor gevaarlijke bloedstolsels zorgen. Daarom wil onder andere Nederland die vaccins niet meer toedienen aan mensen onder de 60 jaar.

Maar stel nou eens dat de helft van die 900 miljoen bestelde doses uit het begin van dit verhaal door AstraZeneca zou zijn geleverd. Dat AstraZeneca dat voor 1,78 euro per dosis had gedaan, de eerste EU-prijs. Stel dat Pfizer 13,75 euro per dosis vroeg. Dan is het verschil bijna 12 euro. Doe dat maal 450 miljoen en je komt uit op een verschil van 5,4 miljard euro. Een prijskaart.

