De timing kon niet beter voor de nieuwe Xbox en Playstation

In een paar minuten waren ze online uitverkocht, de Playstation 5 en Xbox Series X, die deze week een nieuw tijdperk voor gamers moeten inluiden. Een stormloop op winkels is in coronajaar 2020 niet mogelijk, maar het aantal exemplaren dat in september vooruit te reserveren was, ging volgens webwinkel bol.com veel sneller weg dan bij eerdere lanceringen van spelcomputers.

Spellen die er nog realistischer uitzien, laadtijden die nog korter zijn, een machine die nog stiller is: de aantrekkingskracht van de Playstation 5 en Xbox Series X (beide 499 euro) is helder. Fabrikanten Sony en Microsoft hadden de opvolgers van hun zeven jaar oude machines al ver voor de coronacrisis aangekondigd, maar plukken nu waarschijnlijk de vruchten van wereldwijde lockdowns.

In 2020 sneuvelde gamerecord na gamerecord, met meer spelers dan ooit die tegelijkertijd vanuit huis een virtuele wereld delen. Nintendo voerde de productie van zijn twee jaar oude spelcomputer Switch op vanwege de grote vraag. Tegelijkertijd brachten lockdowns en verplicht thuiswerken moeilijkheden voor de gamesindustrie: zouden Microsoft en Sony hun geplande lancering voor de feestdagen wel halen? Dat is gelukt, met de eerste Xboxen die dinsdag bij Nederlanders worden bezorgd, en Playstations die volgende week komen.

Abonnementen à la Netflix

Wat gamewetenschapper René Glas (Universiteit Utrecht) de interessantste ontwikkeling vindt, is de opkomst van abonnementen à la Netflix. “Gamers worden aangemoedigd om een abonnement te nemen dat ze toegang geeft tot een grote hoeveelheid spellen, in plaats van die spellen los te kopen.”

Microsoft en Sony gaan keihard de strijd aan met elkaar; zoals Netflix en Disney+ vechten om de rechten van films en series, proberen Microsoft en Sony ieder de rechten van games te bemachtigen. Zo kocht Microsoft in september de studio achter de Fallout- en Skyrim-games voor ruim 6 miljard euro, zodat die gamereeksen wel op Xbox’s abonnementsdiensten verschijnen en niet op die van concurrent Playstation.

Toch is de hype rond de Playstation 5 en Xbox Series X minder groot dan toen de Playstation 1 overging naar 2, een jaar of twintig geleden, zegt Glas. Dat komt volgens hem met name door de tussenmodellen die tegenwoordig uitkomen, zoals de Playstation Pro tussen de 4 en 5, waardoor de stap voorwaarts ‘minder revolutionair’ is. Ook ontbreekt het volgens Glas aan echt baanbrekende nieuwe spellen waarvoor de gemiddelde gamer overstag gaat. “Nu zijn het vooral hardcore fans die zo’n apparaat meteen willen.”

Een van de redenen dat er minder publiekstrekkers verschijnen, is de vertraging van games door de coronacrisis. De grootste game die dit jaar nog op de rol staat is Cyberpunk 2077, die na drie keer uitstel in december toch echt moet uitkomen, zowel op de oude als op de nieuwe generatie consoles.

