De tijd van gratis geld is voorbij. Komt er een cryptowinter aan?

Het zijn moeilijke tijden voor bitcoinbeleggers, en dat komt volgens kenners doordat het financiële klimaat flink is veranderd. Zo zorgt de hoge inflatie ervoor dat centrale banken hun beleid aanpassen: ze verhogen de rentes en zorgen zo voor een krappere financiële markt. De tijd van gratis geld is voorbij.

In het weekend dook de bekendste cryptomunt bitcoin onder de koers van 17.000 euro. De piek lag in november vorig jaar op zo’n 64.000 euro. Sinds november is de volledige cryptomarkt in waarde gezakt van bijna 3 biljoen dollar naar minder dan 1 biljoen dollar, meldt website Coinmarketcap. Maandagochtend schommelt bitcoin rond de 19.000 euro.

“Crypto gaat een donkere winter tegemoet, aangezien het tijdperk van gratis geld ten einde komt. Dit weekend was er opnieuw een brute uitverkoop over de hele linie. Risicovolle activa worden allemaal uit het raam gegooid”, zei directeur Dan Ives van investeringsmaatschappij Wedbush Securities tegen de Financial Times.

De oplopende rente maakt het interessanter om bijvoorbeeld in obligaties te beleggen. Zoals de aandelenbeurzen de afgelopen maanden onder druk zijn komen te staan, zo is ook bitcoin minder populair geworden. Door de beweeglijke koers is het een risicovolle belegging.

Cryptobedrijven bevriezen rekeningen

Crypobedrijven merken de gevolgen van de veranderingen op de financiële markten, en snijden in hun kosten. Crypto.com, gevestigd in Singapore, heeft bijvoorbeeld ontslagen aangekondigd, net als het Amerikaanse cryptoplatform Gemini.

Vorige week kwam het Amerikaanse Celsius Network in de problemen. Celsius werkt als een bank, maar dan zonder toezicht. Het verdient geld door crypto’s uit te lenen. Klanten die hun crypto’s stallen bij Celsius wordt een jaarlijks rendement van ruim 18 procent beloofd. Maar nu maakte Celsius bekend dat het alle opnames en overboekingen stillegt. In feite zijn de rekeningen van de klanten dus bevroren. Celsius verwees in een blog aan klanten naar de extreme marktomstandigheden.

Vrijdag kondigde ook Babel Finance uit Hongkong aan dat het voor klanten tijdelijk niet mogelijk is om crypto’s op te nemen. Het kost het bedrijf moeite om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Geniet van het leven, zegt de president van El Salvador

De terugval van bitcoin is niet alleen zorgwekkend voor bedrijven en beleggers. El Salvador is een van de landen die in de digitale munt heeft geïnvesteerd.

Onder president Nayib Bukele heeft het land in Midden-Amerika sinds september vorig jaar ongeveer 105 miljoen dollar uitgegeven aan bitcoin. Gemiddeld heeft het bijna 46.000 dollar per munt betaald. De waarde van die investering is naar schatting meer dan 57 procent gedaald.

‘Ik zie dat sommige mensen zich zorgen maken of angstig zijn over de #Bitcoin-marktprijs’, schreef Bukele op zijn Twitteraccount. ‘Mijn advies: stop naar de grafiek te kijken en geniet van het leven.’ Hij voorspelt dat de bitcoinkoers weer flink zal stijgen.

