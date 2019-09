De tandenborstel die zegt hoe je moet poetsen

Beter poetsen? Binnenkort vertelt je tandenborstel (met bijbehorende app) hoe dat moet. Philips ziet er een markt voor.

Een elektrische tandenborstel die poetsadviezen geeft? Een scheerapparaat dat meedenkt met zijn of haar gebruiker? Jawel. Dankzij het gebruik van sensoren en kunstmatige intelligentie kunnen producten die voor een massa mensen worden gemaakt niet alleen adviezen geven, maar ook adviezen die van individu tot individu kunnen verschillen.

Zo komt Philips binnenkort in Nederland met een elektronische tandenborstel die is uitgerust met een sensor. Die registreert hoe de gebruiker zijn of haar tanden poetst. De sensor kan verbinding (via bluetooth) maken met een app op de mobiele telefoon. Op zijn mobiel kan de gebruiker vervolgens zien waar hij heeft gepoetst en hoe hij dat heeft gedaan. De app geeft poetsadvies: of de gebruiker harder of zachter moet poetsen en of hij bepaalde plekken is vergeten.

De meedenktandenborstel is al gelanceerd in de VS en onlangs ook in Duitsland. Andere Europese landen zullen volgen, vertelde Roy Jakobs, hoofd van de Philips-divisie Persoonlijke Gezondheid gisteren bij de perspresentatie van de producten. De tandenborstel zal vijftig tot honderd euro duurder zijn dan een sensorloze, schat Jakobs. Volgens Jakobs zijn verzekeraars enthousiast over de vinding. Philips werkt overigens al aan een vervolg: de poetsgegevens zijn dan niet alleen te zien op een mobiele telefoon, maar ook op de spiegel van de tandenpoetser.

Soortgelijke techniek heeft Philips toegepast in zijn nieuwe scheerapparaten. Ook die zijn voorzien van sensoren. Eén meet de hardheid van de baardharen en past daarop het tempo aan waarin het apparaat scheert. Een andere meet hoe de gebruiker zich scheert. Die gegevens zijn terug te vinden op een app, die de gebruiker vervolgens van advies kan dienen.

Volgens Philips is de nieuwe vinding vooral bedoeld voor mensen die een gevoelige huid hebben – of denken die te hebben – en die bij het scheren last krijgen van irritatie. Die irritatie kan het gevolg zijn van de gebruikte scheermethode. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld het advies krijgen zich in ‘rondjes’ te scheren (in plaats van van boven naar beneden) of om zich minder lang te scheren. Jakobs verwacht dat het scheerapparaat-met-advies onder meer in Azië zal aanslaan.

Ronken

Sensoren zitten ook in een anti-snurkband die Philips in de VS op de markt heeft gebracht en die volgend jaar in Europa verkrijgbaar zal zijn. Snurken hangt vaak samen met de positie waarin een slaper slaapt: wie op zijn rug draait, gaat ronken. Met de antisnurkband, te bevestigen om de buik, is aan dat eerste wat te doen, claimt Philips. De sensor registreert dat een slaper op zijn rug gaat liggen en zendt vervolgens trillingen uit. Die herinneren de slaper eraan dat hij zich moet omdraaien. Volgens Philips snurkt ongeveer een kwart van alle vrouwen en 40 procent van alle mannen. Een flink deel daarvan snurkt ‘positioneel’, zoals Philips dat noemt: omdat ze op hun rug slapen. De band kost in de VS 199 dollar (181 euro tegen de koers van vandaag).

Sinds de afsplitsing van zijn lichtdivisie, die eerst Philips Lighting heette en nu Signify heet, maakt Philips alleen nog medische apparatuur en consumentenproducten zoals elektrische tandborstels, scheerapparaten, stofzuigers, luchtreinigers en spullen voor zuigelingen.

