De supermarktstrijd om België is een duel tussen giganten

Supermarktketens uit verschillende landen storten zich almaar fanatieker op de Belgische markt. De Nederlandse ketens Albert Heijn en Jumbo gaan daarbij de strijd aan met buitenlandse grootmachten als de Duitse discounters Aldi en Lidl en het Franse Carrefour. De zittende klasse, Delhaize en Colruyt, kan de borst natmaken.

Albert Heijn is er veel aan gelegen om met name de Vlaamse consument over de streep te trekken. Volgens het bedrijf uit Zaandam – sappig genoeg onderdeel van het Nederlands-Waalse winkelconcern Ahold Delhaize – zit er schot in sinds het bedrijf tien jaar geleden de grens overstak. Vorige week opende AH weer twee nieuwe winkels in België (in Vilvoorde en in Merksem). Daarmee komt het totaal aantal filialen op 63.

Later dit jaar openen nog meer nieuwe winkels de deuren, waaronder in oktober een eerste Albert Heijn XL van 4000 vierkante meter in Mechelen. De bedoeling is dat het er uiteindelijk minstens honderd worden, zo is het streven van Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond. In Nederland heeft Albert Heijn ruim duizend supers. “Eigenlijk zijn ze nog best traag aan de start gekomen daar”, vindt supermarktkenner Erik Hemmes. “Maar als ik Albert Heijn was zou ik er gewoon mee doorgaan. De Belgische markt is bijzonder aantrekkelijk.”

Het land kent een heel ander supermarktlandschap dan Nederland. Zo telt België (11,5 miljoen inwoners) 10.000 supermarkten, waar de teller in Nederland (17 miljoen inwoners) ophoudt bij zo'n 4500 winkels. “Maar in België tellen de vele avondwinkels mee, zijn de winkels gemiddeld kleiner en de prijzen hoger”, weet Hemmes. Vooral dat laatste biedt kansen voor buitenlandse supermarktformules.

Door ‘Nederlandse’ prijzen te hanteren en het assortiment een tikkeltje aan te passen, probeert Albert Heijn de Belgische consument uit zijn vertrouwde Colruyt (ruim 220 winkels) of Delhaize (bijna 800 winkels) te lokken. Dat Delhaize concerngenoot is van Albert Heijn is volgens Hemmes geen probleem: “Delhaize zit vooral in Wallonië en AH vooral in Vlaanderen. De formules verschillen ook. Ze voeren een tweesporenbeleid.”

Maar de concurrentie zit op het vinkentouw. Zo wil Jumbo ook graag een stukje van de Belgische taart. Het bedrijf uit Veghel had eind vorig jaar acht filialen in het Belgische. “Iets minder dan gepland, want helaas liepen we door corona vertraging op”, zegt een woordvoerder van Jumbo, dat wel doorpakt. Dit jaar staan er zo’n tien winkelopeningen in verschillende Vlaamse provincies in de planning. Ook voor 2022 zitten er nieuwe locaties in de koker, laat het bedrijf weten. Net als AH ziet Jumbo op de langere termijn potentie voor zeker honderd winkels in België.

Voordat de Nederlandse supermarktketens een serieus marktaandeel hebben, moet er nog wel veel gebeuren. Zo zit de Duitse discounter Aldi al sinds 1976 in België, inmiddels met zo'n 450 winkels. Lidl heeft ruim 300 filialen in België en Luxemburg en de Franse grootmacht Carrefour heeft alles bij elkaar zo’n 800 kleine en grote supermarkten bij de zuiderburen.

Toch is de Belgische supermarktslag niet alleen een kwestie van het grootste aantal filialen. Zo groeit ‘Albert Heijn aan huis’ volgens het Zaanse bedrijf ‘als kool’. Vanaf deze week bezorgt de supermarkt ook boodschappen in Gent, Aalst, Leuven en de rand van Brussel. AH zegt daarmee inmiddels 800.000 vooral Vlaamse huishoudens te bereiken. De logistiek gaat via Nederland: het Home Shop Center van Albert Heijn in Eindhoven verzorgt de bezorging in Vlaanderen en levert via twee zogeheten hubs in Turnhout en Boom aan de klant.

Staat die klant volgens supermarktspecialist Hemmes wel open voor ‘vreemde’ formules? “Als dat niet zo was geweest, zouden buitenlandse ketens al filialen hebben moeten sluiten en dat is niet gebeurd. Concurrentie zorgt voor lagere prijzen dus de consument is hier de winnaar.”

