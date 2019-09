De supermarkt van de toekomst: geen kassa's, wel camera's

‘Betaling succesvol’, zegt de automaat bij de deur van de volledig digitale supermarkt van Albert Heijn, nadat de betaalpas ertegenaan is gehouden. Maar het boodschappen doen moet dan nog beginnen. Sterker, de contactloze betaling buiten naast de ingang dient als aanmelding en is pas het startsein om de supermarkt in te mogen.

“De pas kan weer terug in de broekzak, want die is niet meer nodig om boodschappen te doen”, verduidelijkt Jasper Hoogers, projectleider bij Albert Heijn deze donderdag tijdens de perspresentatie. In de supermarktcontainer van 14 vierkante meter, pal naast het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam, wordt de kassaloze winkel vanaf vandaag twee maanden getest door het personeel van het bedrijf.

Boodschappen doen moet zo sneller en gemakkelijker worden, meldt Hoogers. Hij wijst naar de twaalf camera’s boven de schappen, die samen met bewegingssensoren nauwkeurig registreren welke producten worden gepakt. Zo worden de etiketten al gescand en de producten toegevoegd aan het digitale winkelmandje.

Voor de uitgang wachten twee sensorische afdrukken van voetstappen. Als de klant erop staat, verschijnen alle meegenomen artikelen op een scherm. Een klik op het touchscreen en klaar is Kees. Het geld wordt automatisch van de betaalrekening gehaald, tenzij het bedrag hoger is dan 25 euro. Dan moet de pas toch nog aan het werk en de pincode ingevoerd.

Een zakje komkommers, een zakje met rode paprika’s en een blikje cola. Maar bij de uitgang gaat het mis: de paprika’s zijn niet gescand. Na wat aarzelen zegt Hoogers: “Het schap met de paprika’s werkt als enige nog niet en is niet aangemeld”. De projectleider wordt gered door de stekker van het schap, die niet aangesloten in de lucht bungelt.

Contactloos betalen

“Niemand wil betalen, maar het moet toch gebeuren. Dan kun je het maar beter zo makkelijk mogelijk maken”, zegt Roel Popping, directeur betalen bij ING, buiten de winkel aan een picknicktafel. Samen met tech-start-up AiFi is de bank verantwoordelijk voor de betaalmethode. De techniek van betalen met camera’s en sensoren is de eerste in Europa en heeft veel weg van de methode die in de winkels van het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon wordt toegepast. Daar vindt de betaling uiteindelijk plaats via een QR-code, waarvoor de consument eerst een app op de telefoon moet installeren. “Wij kiezen voor de contact­loze betaalpas, omdat bijna alle Nederlanders daar al gebruik van maken”, legt Popping uit.

Het gebruikmaken van kunstmatige intelligentie is niet alleen efficiënter voor de consument, maar ook kostenbesparend voor bedrijven. Personeel lijkt overbodig in de kassaloze supermarkt. “Uiteindelijk neemt dit wel banen over. Maar kunstmatige intelligentie levert ook weer banen op. Zo mag ik hier vandaag een rondleiding geven”, lacht Hoogers van Albert Heijn. Maar ook het beheer en onderhoud van de techniek vraagt om personeel, verduidelijkt Hoogers. Wie in de winkel vragen heeft, kan via de intercom schakelen met een medewerker.

Privacy

De camera’s registreren geen mensen, maar gedaantes. Klanten zijn onherkenbaar in beeld. Als consumenten de winkel verlaten, worden de beelden direct gewist. “Wat betreft privacy hoeft niemand zich zorgen te maken”, zegt Hoogers in de kleine testwinkel. De eenvoudig te verplaatsen containerwinkel zal op termijn door het hele land verspreid worden, als voorbeeld voor de supermarkten. Eind 2019 moet de eerste kassaloze winkel zijn deuren openen. Waar is nog niet bekend.

Deze digitale winkels komen naar verwachting niet alleen op stations, maar ook op andere drukke locaties, zoals universiteiten en hogescholen. Ook ‘gewone’ Albert Heijns krijgen mogelijk een kassaloze metamorfose, zegt Hoogers, maar dat kan nog lang duren. “Voorlopig is het vooral een aanvulling op de bestaande winkels.”

Geen appel of reepje chocola die tijdens de perspresentatie ongemerkt in de tas verdwijnt. Dat wordt anders als er veel mensen tegelijk binnen zijn. Dan wordt nog niet alles wat wordt gepakt aan de juiste persoon gekoppeld, ziet Hoogers. “Die kinderziektes komen nu aan het licht, maar zullen opgelost zijn als er digitale winkels komen.”

