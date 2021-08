De smartphone wordt onze portemonnee, de bankpas verdwijnt in de keukenla

Afrekenen bij de kassa met een mobiele telefoon is hard op weg om de standaard manier van betalen te worden. Het mobieltje en ook het digitale horloge halen op een dag nog de bankpas in als betaalmiddel, vermoedt de Betaalvereniging Nederland. In juni werd al net iets vaker de smartphone of smartwatch gebruikt om af te rekenen (bij 15 procent van alle pinaankopen) dan door een bankpas in het pinapparaat te steken (14 procent).

“Het mobieltje krijgt de overhand”, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. “Zeker als iedereen straks een telefoon heeft die is uitgerust met de zogeheten nfc-chip, die rechtstreeks communiceert met apparaten op korte afstand zoals een betaalterminal.” Al gebeuren verreweg de meeste betalingen nog met die bankpas, maar dan zonder rechtstreeks contact te maken met een apparaat.

Het contactloos betalen is in Nederland al langere tijd min of meer gemeengoed maar het fenomeen heeft in een hogere versnelling terrein gewonnen door de pandemie. Om het virus niet over zich af te roepen raken veel consumenten liever geen pinapparaat aan. Banken voerden tijdelijke limietverhogingen in, zodat consumenten minder vaak hun pincode hoeven in te voeren.

Webwinkelen

In juli was 86 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bijna één op de vijf van die contactloze betalingen gebeurde zonder betaalpas. Tijdens de lockdown nam bovendien het webwinkelen een enorme vlucht. Ook al zoiets waar in veel gevallen geen pas meer aan te pas komt. Online verloopt het gros van het betalingsverkeer via de apps van de banken of via partijen als iDeal. Een ontmoeting op het terras sluit de Nederlander dikwijls af met de woorden: ‘Ik stuur wel even een Tikkie’.

Het mobieltje wordt stap voor stap de dominante digitale portemonnee. Dat daarmee nu ook bij de winkelkassa vaker wordt gezwaaid, komt volgens Betaalvereniging Nederland door de invoering van Apple Pay (voor iPhones) en Google Pay (voor Android-toestellen). Die applicaties maken dat betalen per smartphone letterlijk en figuurlijk zo gepiept is.

Beugel denkt niet dat het vertrouwde plastic bankpasje binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnt: “Ik kan me zo voorstellen dat we die voorlopig nog in de keukenla achter de hand houden.”

Contant geld

Sneller gaat het met het uit beeld raken van contant geld. Volgens De Nederlandsche Bank werden vorig jaar 1,3 miljard aankopen met briefjes en munten betaald, terwijl dat er in 2019 nog 2,28 miljard waren. Consumenten gingen vooral in het voorjaar van 2020 versneld over op digitaal iets afrekenen bij de kassa. Winkeliers ontmoedigden het gebruik van contant geld tijdens de lockdown.

Wanneer de euro-briefjes en munten eveneens in de keukenla belanden, valt te bezien. Dat is wel het geval met de voorlopers van de Europese munt. Veel landgenoten blijken nog erg gesteld op die oude valuta, die vaak nog geldig zijn. Zes op de tien Nederlanders hebben nog guldens, Duitse marken, Franse en Belgische franks, of Amerikaanse dollars in huis. Dat blijkt uit een onderzoek van Goudwisselkantoor onder ruim duizend Nederlanders.

Mensen weten vaak niet dat ze geld in huis hebben dat nog waarde heeft en nog steeds kan worden omgewisseld in euro’s. Een deel van de mensen die ‘oud geld’ bewaren zegt dat te doen voor ‘later gebruik’. Een derde geeft aan vreemde valuta te bewaren om sentimentele redenen. Opvallend is dat jongeren onder de dertig de meest fanatieke valutaverzamelaars zijn, blijkt uit het onderzoek.

Lees ook:

Door de pandemie gaat afrekenen veel vaker digitaal

Online aankopen en contactloos pinnen hebben de trend naar digitaal afrekenen versneld.