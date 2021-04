De situatie op de woningmarkt is ‘absurd’, zegt de NVM: de huizenprijzen blijven maar stijgen

Heel goed zoeken, heel veel geld meebrengen en stevig overbieden. Dat lijkt het devies voor wie nu een huis wil kopen. Maar makelaarsvereniging NVM waarschuwt. De situatie op de woningmarkt is ‘absurd', zegt die, en dat brengt ‘het beste en het slechtste boven’. “De uitdaging is dat kopers, verkopers en makelaars het hoofd koel houden", zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen.

‘Ongekend’ en ‘historisch’ noemt de NVM de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal die zij donderdag bekendmaakt. Er stonden halverwege het kwartaal 42 procent minder woningen te koop dan een jaar geleden – in de kwarteeuw dat de NVM deze cijfers verzamelt, was dat aanbod nog nooit zo schaars.

Mede daardoor stegen de prijzen hard. Gemiddeld kostte een woning bijna 15 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode, en zo'n sterke stijging is in geen twintig jaar voorgekomen. Een bestaande woning kost nu gemiddeld 385.000 euro, nieuwbouw 433.000 euro. En in meer dan 60 procent van alle gevallen was overbieden noodzakelijk. Gemiddeld werd 3,5 procent boven de vraagprijs betaald, in Utrecht liep dat op tot ruim 7, in Almere zelfs tot bijna 9 procent.

De stormbal hijsen

De verklaring? “De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaaleconomische vooruitzichten", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. “Het is meer dan ooit een nadrukkelijke taak voor het volgende kabinet om de woningnood als prioriteit aan te pakken", voegt hij eraan toe. “De hoogste tijd om de stormbal te hijsen.”

De oververhitting van de woningmarkt is inmiddels ver buiten de Randstad voelbaar, blijkt uit de NVM-kwartaalcijfers. In delen van Noord-Nederland stegen de prijzen zelfs met meer dan 20 procent. En nergens anders was de prijsstijging zo matig als in Amsterdam: 7 procent. Dat komt vooral omdat woningen daar al veel eerder schreeuwend duur werden.

Pandemie tempert prijzen niet

De NVM waagt zich doorgaans niet aan voorspellingen over hoe het verder gaat, maar banken doen dat wel – zij het voorzichtig. Zo stelde ABN Amro eerder deze week haar prognose over de prijsstijgingen bij: eerder voorzag de bank dat huizen dit jaar gemiddeld 5 procent duurder zouden worden, nu houdt ze het op 7,5 procent.

Het is de zoveelste bijstelling sinds het begin van de coronapandemie. Steeds dacht de bank dat die de huizenprijzen zou temperen, steeds bleek dat niet te gebeuren. En ook nu waarschuwt Philip Bokeloh van ABN Amro: de werkloosheid zal groeien als de overheid stopt met haar steun, en dat zal leiden tot minder huizenverkopen en vervolgens ook tot minder snel stijgende prijzen.

Huizenbezitter is spekkoper

Starters hebben het intussen moeilijk op deze overspannen markt dat zien niet alleen de banken, ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde dat deze week vast. In een poging hen tegemoet te komen, schafte het kabinet met ingang van dit jaar de overdrachtsbelasting voor starters af, maar dat heeft niet gewerkt.

Die maatregel leidde er slechts toe dat verkopers nog hogere prijzen konden vragen. “In een al verhitte markt helpt versoepelen eerder zittende eigenaren dan starters", merkt Bokeloh van ABN Amro op. Het lijkt sympathiek, maar pakt onsympathiek uit, voegde AFM-voorzitter Laura van Geest daaraan toe. “De problemen voor koopstarters worden alleen maar groter en maken de huidige huizenbezitter spekkoper. Daar blijven we voor waarschuwen.”

