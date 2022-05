De Ser weet hoe het personeelstekort kan worden opgelost, maar de politiek luistert niet

Wat kunnen we doen om de ongekende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan? In elk geval nog eens goed in oude adviezen kijken, benadrukt de Sociaal-Economische Raad (Ser). Met eerder aangedragen oplossingen heeft de politiek veel te weinig gedaan.

Deeltijders meer uren laten werken. Drempels wegnemen die ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking vaak geen baan weten te krijgen. Belangrijke publieke sectoren aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door de regeldruk in de zorg en het onderwijs weg te nemen. En – afhankelijk van politieke keuzes daarover – eventueel ook arbeidsmigranten inzetten. Het lijstje met mogelijke ventielen om de enorme druk op de arbeidsmarkt in elk geval een beetje weg te nemen, ligt al jaren klaar.

En toch is daar politiek nog maar weinig mee gebeurd, constateert de Ser. ‘We weten al veel over wat werkt en nodig is’, zo staat in een nieuw advies in opdracht van diverse ministeries. ‘Desondanks worden die adviezen nog lang niet altijd opgepakt. Het is daarom zaak nog eens goed te kijken waarom dat niet gebeurt en welke randvoorwaarden nodig zijn om die adviezen ook op te laten volgen.’

Veel logische adviezen van nu stonden in 2008 namelijk ook al op papier, concludeert econoom en Ser-kroonlid Bas ter Weel. “Maar kort nadat de commissie-Bakker een belangrijk rapport uitbracht over krapte op de arbeidsmarkt, volgde een grote recessie”, analyseert hij. “Waarbij we juist te maken kregen met een hoge werkloosheid.”

Tekorten zijn structureel

Zo zal het nu tot op zekere hoogte wéér gaan, voorspelt Ter Weel. “We hebben altijd te maken met conjunctuur. Als het economisch slechter gaat en mensen hun baan verliezen, neemt ook de druk op de arbeidsmarkt weer af. Maar de tekorten zijn structureel: door vergrijzing stoppen er meer mensen met werken dan dat er nieuwe mensen aan de slag gaan. Als je aan die structurele problemen niets doet, komen ze bij de volgende periode van hoogconjunctuur weer net zo hard terug .”

Het Ser-advies richt zich specifiek op de tekorten in de publieke sector. Zo kampen de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en defensie met een fors gebrek aan personeel. De eerste stappen om daar iets aan te doen, worden door het nieuwe kabinet al wel gezet. “Er is extra geld uitgetrokken voor salarissen in de zorg, en om de salariskloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te dichten", constateert Ter Weel.

Dat plusje op de salarisstrook is welkom en hard nodig. Maar tegelijkertijd niet genoeg. “Een deel van het probleem zit hem ook in de stabiliteit van het beleid. Als er bij iedere recessie toch weer in de kinderopvang wordt gesneden en er minder geld naar het onderwijs gaat, dan leidt dat steeds weer tot onzekerheid.” En dus tot werknemers die dreigen te vertrekken, zeker als de arbeidsmarkt weer aantrekt.

Een ander probleem dat de Ser in de publieke sector ziet: de regeldruk die maar niet lager wil worden. Bij uitstek zo’n constatering die al veelvuldig is gedaan zonder dat dit tot verbeteringen leidt. “De aanzienlijke administratieve belasting kost medewerkers niet alleen veel tijd, maar is ook een belangrijke oorzaak voor afnemende motivatie en vertrek uit maatschappelijke sectoren”, staat in het Ser-advies.

Meer werken, minder geld

Ook een aantal belangrijke pijnpunten die de hele arbeidsmarkt aangaan, zijn volgens de Ser hardnekkig. Zo gaan mensen met een arbeidsbeperking er door het ingewikkelde stelsel van sociale zekerheid vaak financieel op achteruit als ze (meer) gaan werken, bijvoorbeeld omdat ze minder recht hebben op toeslagen.

En dan is er nog die sector waarin veel van de krapte-problematiek bij elkaar komt: de kinderopvang. Die vormt een van de sleutels naar een oplossing. Als de opvang meer capaciteit en minder wachtlijsten heeft, wordt het voor ouders immers makkelijker om meer uren te gaan werken. Maar uitgerekend die sector sprak maandag nog van ‘een permanente crisissituatie’: de tekorten in de kinderopvang zelf zijn zo nijpend dat ouders regelmatig moeten worden afgebeld.

De oplossing? Dan komt de Ser dus toch weer uit op het vaste rijtje met al vaker aangedragen oplossingen. “Maar mensen meer uren laten werken en roosters slimmer indelen zijn vooral oplossingen voor de korte termijn”, aldus Ter Weel. “Het is vooral van belang dat er langjarig perspectief komt, waarbij er over een paar jaar niet weer nieuwe bezuinigingen dreigen. De hamvraag daarbij is: wat is publieke dienstverlening ons waard?”

