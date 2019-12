De schol floreert in de Noordzee als nooit tevoren

Het is dringen geblazen op de bodem van de Noordzee: nooit eerder was er zo veel schol als nu. Of tenminste, niet sinds het begin van de metingen in 1957.

“Schol doet het mede goed, doordat de vangstcapaciteit de afgelopen decennia is gehalveerd”, zegt Pim Visser, directeur van visserijorganisatie VisNed. Het lijkt er zelfs op dat er zo veel scholletjes zijn, dat ze ruzie maken om het voedsel. “Vissers zien dat de schol minder snel groeit. Ze zijn met meer, dus dan zijn er per vis minder wormpjes in de bodem om te eten.”

En omdat het zo goed gaat, mag er in 2020 meer schol worden gevangen, zo zijn de Europese visserijministers gisteren overeengekomen. Het gaat om een toename van 17 procent.

Ook de tong boert goed. Zo goed zelfs dat er in 2020 maar liefst 40 procent meer tong mag worden gevangen dan in 2019. Dat lijkt fijn voor de Nederlandse visserij, want aan deze platvis wordt het meeste geld verdiend. Maar in de praktijk kunnen de Nederlandse vissers niet veel meer vangen, omdat ze niet opeens meer capaciteit hebben, zegt Visser.

Ook vissen merken klimaatverandering

Met de kabeljauw gaat het minder goed en dus mogen vissers er 50 procent minder van vangen. “Vanwege de stijgende temperatuur trekt de kabeljauw elk jaar 12 kilometer richting het noorden”, vertelt Visser. Een echte kabeljauwvloot heeft Nederland al lang niet meer. “Maar als bijvangst is het wel van belang.”

Ook de schol heeft last van de klimaatverandering, vertelt Visser. “Zij gaan elke tien jaar 3,5 meter dieper zitten, waar het koeler is. En ook zij trekken naar het Noorden. Op deze manier merken vissers in hun dagelijks werk de gevolgen van de stijgende temperatuur. Alleen tong lijkt van al die klimaateffecten gelukkig geen last te hebben.”

Lees ook:

Het is nog weken onzekerheid troef voor pulsvissers

Er leek nog enige hoop voor de Nederlandse pulsvissers, maar nu geeft de minister toe: er is vooral onzekerheid.