De schade in de transportsector lijkt minder dan gevreesd

Het lijkt erop dat veel bedrijven in de transport en logistiek de schade van de coronacrisis te hoog hebben ingeschat of uit voorzorg te veel overheidssteun hebben aangevraagd. Dat constateert ABN Amro donderdag in een sectorprognose. Het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli 20 procent minder omzet heeft geboekt – en daardoor recht had op een NOW-uitkering – is waarschijnlijk beperkt, zegt de bank.

Het was ook een extreem gek half jaar voor de transportsector. Eerst viel er heel veel weg. De Chinese industrie lag door het coronavirus wekenlang voor 90 procent stil. De toeleveringsketen raakte ernstig ontregeld. Ook het vervoer naar de havens, vliegvelden en over het spoor in China was bijna helemaal gestopt. En in maart ging het helemaal mis voor de Nederlandse ondernemers toen het coronavirus hier om zich heen raasde.

Snel bevoorraden

Toen moesten de supermarkten van de ene op de andere dag in een moordend tempo worden bevoorraad. Er ontstonden tekorten aan medische producten zoals mondkapjes die vaak in allerijl werden aangevoerd met passagierstoestellen die waren omgebouwd tot vrachtvliegtuigen vanuit Azië. En de pakkettenmarkt kreeg te maken met een recorddrukte door thuiswinkelende consumenten.

Tegelijkertijd moesten ondernemers maatregelen nemen zodat hun werknemers in distributiecentra en de chauffeurs niet besmet zouden raken. In deze hectische periode vroegen veel werkgevers financiële steun aan, maar nu blijkt volgens ABN Amro dat bijvoorbeeld de binnenvaart en het wegvervoer relatief weinig last hebben gehad van de crisis. Het transport in de zeevaart ging wel met 9 procent omlaag, op het spoor met 10 procent en in de luchtvracht ook met 10 procent.

Als er te veel financiële steun is ontvangen door bedrijven in de transport of logistiek, dan moet er worden terugbetaald aan het UWV. In de tussentijd moet het bedrag als kortlopende schuld worden verantwoord.

Volledig herstel in 2022 voorspeld

ABN Amro voorspelt dat de transportsector in 2020 in totaal met 5,5 procent krimpt. De sector zal in 2021 weer groei laten zien, van circa 2,5 procent. Volgens de economen is de sector in 2022 volledig hersteld. Dat volledige herstel blijft nog even uit mede omdat er door corona een enorme toename van faillissementen wordt verwacht in het vierde kwartaal. Daarbij zal ook de stikstofcrisis in de herfst en winter gevolgen hebben voor het wegvervoer; er zal dan waarschijnlijk minder worden gebouwd, waardoor transportvolumes zullen dalen. De handelsspanningen tussen de VS en China en een harde brexit kunnen ook tot problemen leiden voor de sector.

