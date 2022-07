De Rotterdamse haven heeft pijn en (een beetje) voordeel van de oorlog Oekraïne

De economische sancties tegen Rusland raken de Rotterdamse haven flink. De overslag van goederen zal door de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne dalen, voorspelt het Economisch Bureau van ING. In de eerste helft van 2021 ging de overslag van goederen in de Rotterdamse haven nog met 6 procent omhoog. Aan het eind van de eerste helft van dit jaar duikt de overslag met 4 procent in de min, verwacht de bank.

“Rotterdam is een grote energiehaven, met name ook als het gaat om bunkerolie voor de scheepvaart. Veel stookolie komt uit Rusland en wordt via Rotterdam verder over de wereld verscheept”, zegt Rico Luman, senior econoom transport, logistiek en automotive bij ING. “Oliestromen komen nu vaker ergens anders vandaan.”

Ook de rol van Rotterdam als doorvoerpunt voor containers van en naar Rusland komt onder druk te staan. In de loop van het jaar zal als gevolg van de (soms ook vrijwillige) economische boycot tegen Rusland ook die functie verder wegvallen, voorspelt ING. In 2021 was zo'n 8 procent van de containerstroom in de Rotterdamse haven gelinkt aan Rusland.

62 miljoen ton van de bijna 470 miljoen ton overslag in de Rotterdamse haven was vorig jaar Rusland-georiënteerd (13 procent). Rusland exporteert vooral producten als staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam. In 2021 kwam de totale overslag in Rotterdam uit op 468,7 miljoen ton. Volgende week vrijdag komt de haven met nieuwe cijfers over het afgelopen half jaar.

Het Havenbedrijf Rotterdam meldde eerder al dat het de sancties tegen de Russen merkt. In het eerste kwartaal van 2022 zijn anderhalf procent minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar: 113,6 miljoen ton tegenover 115,2 miljoen ton in het eerste kwartaal van 2021. Vooral de overslag van minerale olieproducten en ijzererts nam af. En dat terwijl een deel van de sancties tegen Rusland nog in moet gaan. “Voor ruwe olie gaan de sancties pas eind december in en voor diesel pas begin volgend jaar”, zegt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam.

Binnenvaart

De verliezen door de ban op Russische producten worden deels opgevangen door import uit andere landen. Daardoor komen toch nog omvangrijke olie, metalen- en kolenstromen de Rotterdamse haven binnenvaren. ING verwacht bovendien een aanzienlijke groei in de overslag van LNG, vloeibaar aardgas. Door veranderingen in de energiemix denkt de grootbank dat de overslag van biomassa eveneens zal toenemen. De binnenvaart profiteert volgens ING zelfs van de oorlog in Oekraïne. Dat komt door de tijdelijke comeback van kolen, die meestal met binnenvaartschepen de haven van Rotterdam bereiken.

“Dat is fijn voor de binnenvaart”, zegt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam. “Maar de verhoogde tarieven voor de binnenvaart zullen zorgen voor hogere prijzen voor bedrijven en consumenten. We zien dus een gemengd beeld waarbij veel onduidelijk is. Hoe snel gaan de veranderingen in energiedragers, hoe verloopt het conflict in Oekraïne? Dat is niet te zeggen.”

De toppositie van Rotterdam als grootste haven van Europa komt volgens ING-econoom Luman niet in het gedrang: “Rotterdam is en blijft nog steeds dik de nummer één.” Antwerpen en Hamburg zijn de nummer twee en drie.

