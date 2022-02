De roebel ligt er zwaar gehavend bij, en dat gaat de gewone Rus merken

Na een lang weekend van nieuwe sancties tegen Rusland, escalerend taalgebruik uit Moskou als antwoord daarop en weer nieuwe sancties, ligt de roebel er zwaar gehavend bij.

Bij het openen van de handel daalde de wisselkoers maandagochtend direct met 30 procent ten opzichte van afgelopen vrijdag. Rond lunchtijd kon je met één dollar zo’n 110 roebel kopen, waar dat voor het weekend nog 83 roebel was.

De Russische Centrale Bank probeert van alles om de duikvlucht af te remmen, maar is daarbij vleugellam gemaakt door westerse sancties. Veelbeproefd monetair gereedschap, zoals een renteverhoging, werkt simpelweg niet als het land goeddeels is afgesneden van de wereldwijde financiële markten.

‘Veel ellende voor de gewone Rus’

“Voor de gewone bevolking betekent dit straks heel veel ellende”, zegt de Groningse hoogleraar macro-economie Steven Brakman. De inflatie was al hoog in Rusland. En nu zal het leven mogelijk nog veel duurder worden doordat de prijs van buitenlandse producten en onderdelen omhooggaat. “Als er vanwege de sancties überhaupt nog producten uit het buitenland aangevoerd kunnen worden, natuurlijk.”

Geen wonder dus dat de centrale bank zo zijn best doet om dat tij te keren. Buitenlandse investeerders mogen sinds maandag hun Russische effecten niet meer verkopen, in een poging dat kapitaal zo lang mogelijk binnen de landsgrenzen te houden. Russische bedrijven met veel dollars op de plank wordt verzocht die in te wisselen voor roebels.

Een van de meest opzienbarende stappen van de centrale bank is het ophogen van de Russische beleidsrente. Die werd maandag opgeschroefd van 9,5 procent naar 20 procent. Doordat de spaarrente meestijgt wordt het voor burgers én beleggers veel aantrekkelijker om roebels aan te houden, zo is het idee. Door een grotere vraag naar de munt stijgt de wisselkoers ervan.

Weinig trek in roebels

Maar werkt die tactiek nu wel? Vanwege de westerse sancties hebben valutahandelaren op Wall Street, de Londense City en elders weinig trek in roebels of in Russisch staatspapier, zo zeggen zij in Amerikaanse media. Bij sommige Russische grootbanken is de handel sowieso stilgelegd; die zijn uitgesloten van financiële markten in Europa en de VS.

Bovendien is er de constante dreiging van nieuwe, nog zwaardere sancties tegen Rusland. Onzekerheid waar beleggers het liefst verre van blijven. Zelfs hoge rentes lijken hen nu niet te kunnen lokken. Het is kortom dus maar de vraag hoeveel de renteverhoging zal uithalen om de roebel overeind te houden.

Er zit wel een ander, niet onbelangrijk voordeel aan de hogere rentestand. Méér spaarrente zal burgers beschermen tegen koopkrachtdaling, zo stelt de Russische centrale bank zelf in een verklaring. De waarde van hun geld daalt weliswaar waar consumenten bij staan, maar als er maar genoeg spaarrente tegenover staat, kun je het misschien net tegen elkaar wegstrepen.

Lange rijen voor de geldautomaat

Met die geruststellende boodschap wil de centrale bank vooral een einde maken aan de eindeloze rijen voor geldautomaten die nu overal in de grote steden ontstaan, en die de kapitalisatie van banken in gevaar brengen.

Niet alleen kunnen banken in het ergste geval omvallen als iedereen zijn rekening plundert, maar autoriteiten vrezen ook voor het ontstaan van een schaduweconomie waarin burgers elkaar op straat met contant buitenlands geld betalen.

Met een zeer onstuimige roebelkoers is het voor een marktkoopman haast zinniger om zich bij zijn kraam in dollars, Chinese yuans of in euro’s te laten betalen voor zijn waar. Die marktkoopman kan daar vervolgens niet zijn eigen boodschappen mee betalen in de supermarkt, maar die buitenlandse munten zijn tenminste wel enigszins koersvast.

Gewone wetten gelden niet meer

“Zo’n schaduweconomie zag je ook even in de jaren negentig”, zegt hoogleraar Brakman. Met de renteverhoging hopen de centrale bankiers dat Russen verder wegdrijven van de nationale munt.

Maar een fors hogere rente brengt ook nieuwe problemen met zich mee: het wordt duurder voor consumenten en bedrijven om te lenen. Dat kan de economie nog hard raken, denkt Rabobank-analist Elwin de Groot. “Bedrijven kunnen investeringen gaan uitstellen, daardoor hebben ze minder personeel nodig en op termijn kan de werkloosheid daardoor stijgen.”

Al laat de economie zich op dit moment bijzonder moeilijk duiden, zegt hij. De wetten van vraag en aanbod, van oplopende inflatie door een verzwakkende munt, die gelden met name voor open economieën. Niet voor een land dat straks bijna potdicht zit, waarin grote delen van import en export bevroren zijn.

Lees ook:

Oliebedrijven trekken zich terug uit Rusland, maar daar betalen ze een hoge prijs voor

BP en het Noorse Equinor beëindigen hun samenwerking met het Russische staatsoliebedrijf. Ook al kost ze dat veel geld.