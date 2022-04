De roebel is terug uit de put, maar wat betekent dat eigenlijk?

De Russische roebel heeft wel wat weg van het monster van Frankenstein, met het Kremlin als maniakale dokter en de Russische Centrale Bank als diens hulpje. Zij proberen de munt kunstmatig overeind te houden met een stortvloed aan maatregelen, en dat lukt aardig.

Maar een goede indicator van een gezonde economie is de munt allang niet meer, stellen analisten. En de kans is groot dat de munt alsnog omvalt als het stutwerk vanuit de overheid stopt.

Zo’n 90 roebel voor 1 euro

Gerekend in euro’s kwam de roebelkoers dinsdag weer op het niveau van voor de inval in Oekraïne. Zowel op 24 februari als op deze dinsdag kon je ongeveer 91,9 roebels kopen voor 1 euro. Dat was drie weken geleden wel anders: toen was één euro nog even 155 roebel waard.

Wat is er gebeurd?

Daags na de inval in Oekraïne werd Rusland afgesloten van internationale kapitaalmarkten, werden buitenlandse tegoeden van de Russische Centrale Bank bevroren en werden verschillende grote banken van het internationale bankensysteem Swift afgegooid.

Maar er kwamen direct tegenmaatregelen. Zo verdubbelde de Russische Centrale Bank zijn belangrijkste rentestand van 9 naar 20 procent, zodat het voor burgers loonde om hun geld in roebels aan te houden.

Buitenlandse investeringen bevroren

Ook mochten effectenhandelaren geen aandelen of obligaties verkopen namens buitenlandse investeerders, om zo te voorkomen dat de valutamarkt overspoeld zou raken met de roebels die bij zulke verkopen vrij zouden komen. Ondertussen mogen Russen zelf dan weer weinig buitenlandse munten inslaan, waardoor ze verplicht roebels aan moeten houden.

Vooral belangrijk is dat de vraag naar Russische olie, gas en grondstoffen nog redelijk overeind blijft. Het Westen, en Europa voorop, is daar tot nu toe bijna onverminderd van blijven importeren. Of landen daar nu in euro’s, dollars of roebels voor betalen, dat maakt niet eens zo veel uit.

Per decreet van Poetin uit februari moet elk exporterend bedrijf in Rusland 80 procent van zijn buitenlandse valuta omwisselen in roebels. Verkoopt gasbedrijf Gazprom voor 100 euro aan gas, dan moet het dus 80 euro daarvan aanwenden voor het inkopen van roebels.

Slordige 2 miljard per maand aan extra stutwerk

Zo blijft de vraag naar die munt, en dus de koers ervan, overeind. En inmiddels lijkt het voor de opbrengsten uit gasverkoop zelfs van 80 procent naar 100 procent te gaan. ‘Onvriendelijke staten’ moeten van Poetin nu twee rekeningen openen bij Gazprombank. Op één daarvan kunnen zij hun westerse valuta storten als betaling voor gas.

Gazprombank wisselt die dollars of euro’s vervolgens allemaal om in roebels, en zet die op de tweede rekening. Zo betalen westerse landen uiteindelijk in helemaal in roebels, zonder hun eigen sancties te verbreken.

Dat kan de munt nog best een zetje geven, analyseren economen van Oxford Economics. Zij schatten de waarde van de gasexport in maart op zo’n 9,3 miljard dollar. Dat betekent dat de sprong van 80 naar 100 procent in roebels afrekenen neerkomt op een slordige 2 miljard dollar extra per maand om de munt te stutten.

Koers reflecteert stand economie niet goed meer

Betekent de herleefde roebelkoers dat de sancties niet werken? Dat niet niet per se. Eerder dat de koers niet goed meer reflecteert hoe de Russische economie erbij staat, stellen analisten.

Dat laten de eerste binnendruppelende cijfers ook zien. S&P Global, een adviesbureau dat maandelijks bij een representatieve groep bedrijfsmanagers peilt hoe de vlag erbij hangt, meldt een grote daling in economische activiteit in zowel de industrie als de dienstensector. Schattingen over mogelijke economische krimp dit jaar variëren tussen de 10 en 15 procent.

