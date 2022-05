De rij is lang, maar het slentert allemaal behoorlijk door

Het is voor bijna iedere reiziger vandaag het onontkoombare schrikmoment. De centrale hal bij de treinperrons? Daar is het allemaal nog goed te doen. Het inleveren van de ruimbagage? Dat loopt buitengewoon soepel door. Maar dan komt het: de vliegveldlinten leiden de reiziger daarna terug naar buiten. Want de immense vertrekhallen, die zijn vandaag niet groot genoeg. Het grote in de rij staan begint daarom buiten, in de frisse lentezon.

Eerst een meter of 200 naar rechts, dan weer de bocht om terug de hal in. Er staan hier mensen bijna zo ver het oog reikt. En dus vraagt Liesbeth Haverkamp uit Deventer, die met haar zoon en schoondochter naar Faro vliegt, maar eens waar ze rekening mee moet houden. Het is dan iets na half twee ‘s middags; het vliegtuig gaat om vijf over vijf.

Dat lijkt geen probleem, laat de medewerker weten. Al heeft hij alleen zicht op de buitenrij. “Ik maak me er niet te druk om”, vertelt Haverkamp. “En ik ben eigenlijk wel blij dat er aandacht voor is, door die stakingen van vorige week. Als ze de lonen van die mensen omhoog doen, dan heb ik het er graag voor over dat ik een keer een vlucht mis.”

Schiphol, Amsterdam, Nederland, 01/05/22 | Op Schiphol zijn zondag opnieuw lange wachtrijen ontstaan nadat de luchthaven tevergeefs heeft geprobeerd het aantal reizigers voor vandaag terug te dringen. Foto: Joris van Gennip Beeld Joris van Gennip

Personeelstekorten

Gestaakt wordt er dit weekend – voor alle duidelijkheid – dus niet. Maar onvoorstelbaar druk is het wel. Het vliegveld zucht in deze eerste drukke vakantieweken onder personeelstekorten bij het grondpersoneel. Toen er tijdens de coronapandemie minder gevlogen werd, zijn er veel medewerkers vertrokken. Nu de markt voor vliegreizen weer aantrekt, keren zij niet zomaar weer even allemaal terug. En dus is het voor iedereen die er werkt amper te behappen, de tientallen vluchten per uur die er dit weekend vertrekken.

Kom vooral op tijd, werd de meeste reizigers dan ook op het hart gedrukt. Daaraan hebben veel reizigers gehoor gegeven. Velen hebben een uur of twee extra aan wachttijd ingecalculeerd. Rond een uur of één ‘s middags bevolken vooral de mensen die tussen vier en vijf vliegen de immense rij. Mede door die ruime marge gaat het er vrij gemakkelijk aan toe. Mensen wanen zich in een attractie. Ze maken selfies in de menigte, met de verkeerstoren op de achtergrond.

Duiken op Lanzarote

Dat het zo’n enorm piekweekend in de meivakantie is, hadden de meeste geduldig wachtende reizigers bij het boeken niet voorzien. Zo is het voor Ad en Ingrid Aarnink uit het Gelderse Terwolde meer toeval dat ze deze week naar Lanzarote gaan. “Ik zou in maart al gaan duiken op Bonaire”, vertelt Ingrid. “Maar toen kreeg ik de dag voor vertrek corona, en ging de hele reis niet door.” Haar duikleraar droeg het Canarische eiland als alternatief aan. “We hebben nog bijna drie uur tot het vliegtuig vertrekt. Dus hopelijk kunnen we in alle rust nog wat drinken, achter de douane.”

Dat zal de meeste wachtenden uiteindelijk wel zijn gelukt. Want de rij van honderden meters slentert doorgaans gestaag vooruit: binnen een half uur staan de reizigers voor het poortje richting de gates. Zo ook Liesbeth Haverkamp, die iets voor twee uur het beveiligde gedeelte betreedt. Maar hoe lang het dan nog duurt? “We zijn door de check”, appt haar zoon Sepp Eckenhaussen weer een klein uur later.

Ze hebben het gered. Met nog een dikke twee uur speling.

