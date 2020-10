De restaurants hadden mogelijk open kunnen blijven, blijkt uit advies van het OMT

De restaurants hadden mogelijk open kunnen blijven, blijkt uit het advies van het Outbreak Management Team. Coronabesmettingen doen zich vooral voor in cafés, waar gasten te dicht op elkaar kruipen na een drankje. Maar in restaurants zonder drinkgelegenheid is de veilige 1,5 meter beter te waarborgen, schreef het OMT aan het kabinet. Toch kondigde premier Mark Rutte dinsdag aan dat alle eet- en drinkgelegenheden woensdag sluiten.

Het OMT vindt dat onderzocht moet worden of restaurants open kunnen blijven, mits de gezondheidscheck, de registratie van de gasten en de 1,5 meter afstand goed geregeld zijn. Verder moet bedienend personeel gebruikmaken van mondkapjes, mogen maximaal vier gasten aan een tafel, en is vervroegde sluiting verstandig.

Rutte zei op de persconferentie alleen op ‘kleine dingetjes’ af te wijken van het OMT-advies, het ging om ‘uitvoeringsdingetjes’. Hij wil eenvoudiger regels, zonder uitzonderingen, om het virus terug te dringen.

Maar voor veel restaurants staat het voortbestaan op het spel. De komende vier weken loopt de horeca 1 miljard euro omzet mis door de gedwongen sluiting, berekent branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het omzetverlies voor heel 2020 komt uit op 12 miljard euro en het eigen vermogen is in de horeca met 3 miljard euro afgenomen. KHN reageert vol onbegrip op het nieuws dat het kabinet het milder gestemde advies van het OMT niet heeft gevolgd.

Genadeklap

Voorzitter Robèr Willemsen noemt de gevolgen van de lichte lockdown desastreus. “Deze sluiting is voor veel horecaondernemers de genadeklap.” Als de bestaande steunregelingen niet worden uitgebreid, vallen veel bedrijven om. Zonder honderd procent vergoeding voor alle loonkosten en vaste lasten, gaat het in veel gevallen niet meer, zegt Willemsen.

Ook CNV vindt dat er extra steun moeten komen. Het in september afgesloten steunpakket voor ondernemers is volgens de vakbond achterhaald. “Tienduizenden extra mensen lopen het risico om hun baan te verliezen. De situatie is uitzichtloos en schrijnend voor steeds meer Nederlanders”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Onze inzet is dat het kabinet snel extra geld vrijmaakt.”

Rutte zei dinsdag dat er geen extra steun komt, maar dat ondernemers een beroep moeten doen op het bestaande pakket, waaronder de NOW-regeling die bedrijven helpt hun personeel door te betalen. “De komende maanden mag je ervan uitgaan dat de kosten van die maatregelen enorm gaan oplopen. Maar die veren dus mee. Als de beperkingen toenemen, wordt het beroep op de maatregelen groter. Zo zijn ze ingericht en dat heeft echt gewerkt de afgelopen zeven maanden”, zei Rutte.

Geen overleg

Het steekt horecaondernemers dat er geen overleg is geweest met de sector en werkgeversorganisaties om samen naar mogelijke scenario’s te kijken. Hierdoor ontbreekt draagvlak binnen de sector en is volgens KHN vooral sprake van “ongeloof, frustratie en veel verdriet”.

Minister Hugo de Jong schreef de Tweede Kamer dinsdag dat het sluiten van eet- en drinkgelegenheden een harde boodschap is. “Hoewel het aantal clusters van besmettingen in de horeca relatief beperkt is, gaat het vaak wel meteen om grote groepen en om veel reisbewegingen.” Ook zegt hij dat het kabinet samen met de horeca- en evenementenbranche bekijkt of maatregelen slimmer en gerichter kunnen worden vormgegeven.

