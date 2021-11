De rente verlagen terwijl de inflatie hoog is: Turkije neemt onorthodoxe maatregelen

De Turkse lira heeft een beetje lucht gekregen dankzij een succesvol overleg tussen president Tayyip Erdogan en de Amerikaanse president Joe Biden. In oktober verloor de munt meer dan 7 procent van zijn waarde, mede door een diplomatieke rel en het onorthodoxe monetaire beleid van de centrale bank. Maandag herstelde de lira zich een fractie.

Erdogan en Biden spraken elkaar in de marge van de G20-top in Italië. Een Turkse functionaris zei dat het gesprek in een ‘positieve sfeer’ was verlopen. Volgens het Turkse kamp kan Turkije F16-vliegtuigen van de Verenigde Staten kopen. Volgens de VS wordt de aanvraag van Turkije in behandeling genomen.

De relatie tussen de VS en Turkije is al langere tijd gespannen en daar kwam vorige maand Erdogans dreigement bij om allerlei ambassadeurs naar huis te sturen, onder wie de Amerikaanse en de Nederlandse. Zij hadden gepleit voor vrijlating van de dissident Osman Kavala, in navolging van het Straatsburgse mensenrechtenhof. Erdogan trok zijn dreigement uiteindelijk in.

Consumenten in problemen

De lira staat het hele jaar al onder druk, maar de situatie verergerde vorige maand. Toen verraste de Turkse centrale bank de financiële markten door de rente te verlagen van 18 naar 16 procent. In september haalde voorzitter Sahap Kavcioglu er ook al een procent vanaf. Een renteverlaging stimuleert gewoonlijk de economie omdat lenen goedkoper wordt. Maar vanwege de hoge inflatie in Turkije, is het volgens economen veel verstandiger om de rente er juist te verhogen. Om de rem aan te trekken.

In september stegen de Turkse consumentenprijzen bijna 20 procent vergeleken met een jaar eerder. Energie werd bijna 23 procent duurder en voedsel en niet-alcoholische dranken bijna 29 procent. Veel mensen komen niet meer rond.

Volgens de centrale bank wordt de hoge inflatie mede veroorzaakt door tijdelijke problemen zoals de verstoringen in het internationale transport en de dure energie. Daarnaast werden minder commerciële leningen verstrekt dan de bedoeling was. Vandaar die renteverlaging. Maar vervolgens zakte de koers van de lira weg. Dat zorgt er weer voor dat de invoer duurder wordt voor Turkije. Er moeten immers meer lira’s worden betaald voor dollars. Mede daardoor kan de inflatie voor oktober nog hoger uitvallen dan in september, zegt ING. Woensdag wordt dat nieuwe inflatiecijfer bekend.

Ook veel andere landen kampen met een relatief hoge inflatie. In de VS en de EU wordt nagedacht over een krapper monetair beleid. Meerdere opkomende landen hebben hun beleidsrente al verhoogd, zoals Brazilië en Rusland de afgelopen weken.

Het kwaad

Erdogan ziet hoge rente als het kwaad, niet als instrument waarmee de inflatie te beteugelen is. De Turkse president heeft veel invloed op het beleid van de centrale bank en ontsloeg uit ontevredenheid drie voorzitters in twee jaar tijd.

Turkije stapte de coronacrisis binnen met minder reserves dan vergelijkbare landen, schreef het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in juni in een analyse. Maar het herstel was ‘opmerkelijk’. Dankzij het ondersteunende beleid was Turkije een van de weinige landen die in 2020 groeide. Niettemin zijn de kwetsbaarheden van de economie tijdens de crisis vergroot. Een vroege versoepeling van het monetaire beleid zou een risico zijn, volgens het IMF, en de geloofwaardigheid en de reserves van Turkije verder onder druk zetten.

