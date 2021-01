De reisbranche verleidt aarzelende vakantiegangers met de ‘perfect covid-getaway’

Voor de ware vakantieganger begint de reispret voor de zomervakantie al in januari, met het zoeken en het boeken. In een normaal jaar dan. Ook 2021 is voorlopig nog geen normaal jaar. Niet voor reizigers en dus ook niet voor de organisaties die de reizen faciliteren. Niks geen Vakantiebeurs dit jaar, althans niet fysiek.

Daarom probeert de branche het vakantiegevoel maar online op te wekken. Ruim twintig kleinere reisorganisaties organiseren via branchevereniging VvKR een online reisbeurs. Vanaf komende maandag kunnen reislustigen vanachter de computer zien welke bestemmingen er allemaal in de aanbieding zijn.

“Normaal vindt in deze periode de grote Vakantiebeurs in Utrecht plaats. Dat kan dit jaar niet. Toch willen veel mensen alvast dromen over een volgende vakantiebestemming, zodra reizen op een normale manier weer mogelijk is”, aldus Willem Linders namens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Zo’n 25 specialisten in vakanties, zoals touroperators, zullen komende week online presentaties geven over fotoreizen en wandel- en fietsvakanties. “Voorpret is vaak net zo belangrijk als de vakantie zelf”, stelt Linders.

Veel reizigers hebben nog vouchers

Maar voorpret is alleen leuk als er een perspectief is, als er een reële kans is dat de zon straks ook daadwerkelijk lonkt. Die gedachte maakt reisconsumenten aarzelend, merkt ook de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. “Het boeken blijft achter”, zegt woordvoerster Mirjam Dresmé. “Nog een paar maanden en onze branche ligt al een jaar stil. En inderdaad is er ook weinig perspectief. Premier Rutte heeft immers opgeroepen om in ieder geval tot maart nog niet te boeken, we staan gewoon op on hold. Veel reizigers hebben nog vouchers die ze nog kunnen inzetten en tot na een jaar nog kunnen inwisselen voor een vakantie of voor geld.” De sector hoopt nu maar dat het vaccineren enig ­uitzicht biedt op betere tijden en dat het wellicht snel mogelijk is om te reizen naar een land als Israël, dat al ver is met inenten: “Mogelijk kunnen er ‘schone verbindingen’ worden ­geregeld, corridors tussen veilige ­landen”.

Luxe meezeilvakanties

Reisonderneemster Nathalie D’Alessandro van SWS Sailing houdt de moed er ondanks alles dapper in. Zij organiseert doorgaans zogeheten blue cruises, luxe meezeilvakanties voor groepjes van vier tot twaalf personen rondom de Griekse en Turkse kust. Op zich de perfecte ‘covid getaway’, denkt D’Alessandro. Maar ook zij merkt dat mensen aarzelen: “Het is nu héél erg rustig, het gros wacht af”.

Daarom biedt ze haar klanten de optie om te kunnen annuleren voor de code-oranjegebieden, geldig tot zes weken voor vertrek. Tot die tijd organiseert ze van alles om haar klanten erbij te houden, van wandelingen in Nederland tot autotochten en online kookworkshops. Zelfs tochtjes met een sloep. “Via zoom en sociale media houd ik contact met mijn klanten. Je moet iets doen en iets te melden hebben om je klanten te binden”, weet D’Alessandro. Al moet ze er wel op letten dat ze bij haar leest blijft. “Laatst vroeg mijn man: ‘Weten mensen nog wel dat jij die zeilcruises doet?’”

