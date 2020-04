De reis kan niet doorgaan, toch mag de baas eisen die vakantiedagen gewoon op te nemen

Door het coronavirus gaat er een streep door bijna alle vakantieplannen. Wat als de baas je vraagt om toch vakantiedagen op te nemen, terwijl je niet naar de voorgenomen bestemming kan en dus gewoon thuis moet blijven? “Dat mag een baas vragen”, zegt senior jurist arbeidsrecht Pascal Besselink van verzekeraar DAS.

Op het moment dat een werkgever de vakantieaanvraag van een werknemer heeft goedgekeurd, kan deze alleen worden ingetrokken met toestemming van de werkgever, legt Besselink uit. “Zeker als de werkgever de omzet ziet dalen, weinig werk heeft voor personeel en gebruik moeten maken van de noodmaatregelen van de overheid is het gerechtvaardigd om de werknemer aan de vakantieaanvraag te houden”, aldus de arbeidsjurist.

Stuwmeer

Volgens hem speelt in veel bedrijven op dit moment mee dat er een stuwmeer aan niet-opgenomen dagen ontstaat als alle werknemers hun vakantiedagen intrekken. “Veel werknemers zullen de komende tijd geen vakantie willen opnemen. Op het moment dat bedrijven weer langzaam open gaan, willen zij dat waarschijnlijk wel. Zeker als dat in de zomer is. Terwijl dat juist het moment is dat er weer handjes nodig zijn. Ook dat rechtvaardigt het belang om een verzoek tot intrekking van vakantie te weigeren.”

Wie in deze crisistijd echt geen vakantiedagen wil opnemen moet dat dus voor elkaar zien te krijgen met een goed gesprek. “Wat wil jij? Wat wil je baas? Samen kun je de belangen afwegen en zoeken naar een middenweg”, adviseert woordvoerder Guus Staats van vakbond FNV. Hij legt uit dat het anders zit als een werkgever de vakantie nog niet heeft goedgekeurd, in dat geval kun je het verzoek intrekken. Dat mag een werkgever alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Maar, zeggen zowel Staats als Besselink: het komt ook aan op goed werkgever- en werknemerschap. “Als een bedrijf nu nog goed boert, en er is genoeg werk voor de werknemer die volgende week naar Zuid-Italië zou gaan en nu toch liever geen vrije dagen opneemt, dan kan de werknemer een beroep doen op goed werkgeverschap en dan zou het de werkgever sieren dat toe te staan”, aldus de jurist.

Vakantiegeld voor eind juni

En hoe zit het met vakantiegeld? Kan een werkgever de betaling daarvan opschorten of besluiten om helemaal niet uit te betalen? “Dat mag niet”, meldt de FNV stellig. “Volgens de wet moet vakantiegeld uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Voor sommige bedrijven ligt die datum op een ander, vast moment. Dat is dan vastgelegd in de cao of een arbeidsovereenkomst.”

Besselink: “Het kan zijn dat de werkgever betalingsproblemen heeft en daarom eenmalig op een later moment het vakantiegeld wil uitbetalen. Dat mag alleen als de werknemer daarvoor individueel toestemming geeft. Dus het mag nooit door een andere partij voor een medewerker worden besloten.” Overigens worden werkgevers die gebruikmaken van de looncompensatie door de overheid tegemoetgekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt 30 procent toeslag voor vakantiegeld, pensioen- en werkgevers premies.

