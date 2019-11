De rechter moet beslissen of de supermarkt-cao ook voor online supermarkt Picnic geldt

Hoe de sfeer op de werkvloer is bij online supermarkt Picnic? “Hartstikke gezellig”, zegt Picnicmedewerker Karen van der Sterren daarover. “Heel hecht”, vindt ook medewerker Leon, die niet met zijn achternaam in de krant wil.

Maar dat is dan ook het enige waar de twee medewerkers het over eens zijn. Verder hebben ze een totaal andere visie op het bedrijf. Leon vindt het onbegrijpelijk dat Picnic de supermarkt-cao niet toepast: “Picnic moet ons fatsoenlijk betalen”.

Van der Sterren noemt het juist logisch dat de online super andere arbeidsvoorwaarden heeft: “Picnic is geen supermarkt maar een e-commercebedrijf”.

Vandaag staan Picnic en FNV voor de Amsterdamse rechter om helder te krijgen of Picnic onder de werkingssfeer van de supermarkt-cao valt, of niet.

De FNV zal betogen dat de supermarkt-cao moet worden toegepast omdat deze geldt voor alle werkgevers die een of meer winkels exploiteren en producten verkopen als zuivel, groente, dranken, vlees en vis. En, zo zal de vakbond benadrukken, de cao heeft het nadrukkelijk ook over een ‘virtuele inrichting’ van een winkel, zoals bij Picnic het geval is.

‘Logistiek dienstverlener’

Picnic zal proberen aan te tonen dat de distributiecentra in ieder geval niet onder de supermarkt-cao vallen. Mede-oprichter Michiel Muller laat weten dat hij dit onderdeel van zijn bedrijf ziet als ‘een logistiek dienstverlener’, die weliswaar voor Picnic werkt, maar ook aan andere partijen diensten aanbiedt als het gaat om het distribueren en thuisbezorgen van producten.

Overigens ziet Picnicbezorger Leon dit nog niet terug in de dagelijkse bedrijfsvoering. “Ik heb in de twee jaar dat ik hier werk nog nooit iets anders gedaan dan boodschappen van Picnic bezorgen.”

Van der Sterren, die sinds juni 2018 werkt in het distributiecentrum in Eindhoven, vindt het geen probleem om minder te verdienen dan bij andere supermarkten. “We krijgen geen toeslagen, maar al ons eten en drinken is gratis. Je kunt uit de kantine zo veel pakken als je wilt. Dat spaart een hoop geld uit met boodschappen doen.” Leon denkt er heel anders over. “Ik doe hetzelfde werk als een bezorger van AH.nl, toch krijg ik 3 euro netto minder per uur. Te weinig betalen is gewoon onderdeel van Picnics verdienmodel.”

Hij verbaast zich niet over het hoge verloop bij Picnic. “Het tilwerk is zwaar en je krijgt niet veel betaald. Daarom zijn mensen vaak binnen een paar maanden weer weg. Ik werk één à twee nieuwe mensen per week in.”

Van der Sterren is niet alleen boodschappenverzamelaar bij Picnic, maar ook recruiter. Ze snapt niets van medewerkers die klagen. “Iedereen weet waar hij aan begint. Wij zijn nou eenmaal geen normale supermarkt.”

De achternaam van Leon is bekend bij de hoofdredactie.

