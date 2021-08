De prijzen voor containers gaan door het dak (en ze waren al zo hoog)

De Meishan-terminal in het oosten van China is weer open. De containerterminal, de op twee na grootste ter wereld, ging op 11 augustus op slot toen één (ja: 1) medewerker de deltavariant van het coronavirus bleek te hebben. De sluiting heeft het internationale containervervoer nog verder in de war gebracht. De containerterminal, onderdeel van de grote haven van Ningbo-Zhoushan, is voor dat vervoer van groot belang.

Via de terminal vinden in China gefabriceerde producten als meubels, speelgoed, huishoudelijke artikelen en auto-onderdelen hun weg naar Europa en de VS. Toen de terminal op slot ging, weken aankomende containerschepen uit naar andere havens, zoals die van Shanghai en Hongkong. Daar ontstonden opstoppingen. Eerder dit jaar ging een grote haven in het zuiden van China tijdelijk dicht, toen wegens een dozijn coronagevallen. Ook toen raakten andere havens verstopt.

Voortdurende onbalans

Het internationale containervervoer is al anderhalf jaar verstoord. Na de eerste uitbraak van het virus sloot China direct zijn havens. Daarna volgden havens in andere landen. Toen de handel na de zomer weer aantrok, lagen veel containers op plekken waar ze niet nodig waren. Daarbij hadden grote rederijen een deel van hun schepen uit de vaart gehaald. Dat het Suezkanaal in maart dit jaar een paar dagen geblokkeerd was door een vastgelopen containerschip bevorderde de doorstroom van goederen ook niet.

Die onbalans is nog altijd niet verdwenen. Veel containerschepen zijn vertraagd en de prijzen voor het huren van containers zijn door het dak gegaan. In maart beklaagden Nederlandse verladers zich over de hoge prijzen: het kostte toen gemiddeld 4900 dollar om een grote container met spullen van Shanghai naar Rotterdam te krijgen, ruim drie keer zoveel als voor de coronacrisis.

Rederijen zijn spekkopers

Inmiddels zouden de verladers die maart-tarieven graag terugzien. In juli lag de prijs voor een grote container (van 40 voet) op ruim 11.000 dollar en vorige week kostte het volgens het maritiem onderzoeksbureau Drewry 13.698 dollar om een container met goederen vanuit Shanghai in Rotterdam te krijgen: 6,5 tot 7,5 keer zo veel als een jaar geleden. Spekkopers zijn de grote rederijen als Maersk en Hapag-Lloyd die de afgelopen twaalf maanden winsten boekten waarvan zij in voorgaande jaren alleen maar konden dagdromen.

Nederlandse bedrijven zien hun in China bestelde waar vaak later aankomen dan gepland, zegt Rogier Spoel beleidsadviseur van Evofenedex, de brancheorganisatie van de verladers. Action ontkomt er mogelijk niet aan om de prijzen van een aantal artikelen te verhogen, zegt de koopjesketen. Ook tuincentra denken dat de prijzen van bijvoorbeeld tuinmeubelen volgend jaar zullen oplopen.

Al beginnen veel bedrijven, zegt Spoel enigszins berustend, te wennen aan ‘het nieuwe normaal’: de vertragingen en de dure containers. Hij wijst erop dat er voor veel bedrijven geen alternatief is voor het vervoer over zee. Vervoer door de lucht is veel duurder. Een andere optie is het vinden van nieuwe leveranciers, dichter bij huis. Ook dat is geen sinecure.

Eigen schepen

Er is nog een optie, maar die is alleen voor hele grote bedrijven weggelegd. De Amerikaanse warenhuisgigant Walmart chartert sinds kort zelf lege schepen en zet daar eigen containers op, om zo verzekerd te zijn van een tijdige bevoorrading. De najaars- en winterdrukte zijn immers op komst. Ook Hema zet momenteel het eigen netwerk in om te voorkomen dat artikelen duurder moeten worden. Dat lukt tot nu toe, benadrukt een woordvoerster. “Maar dat is geen garantie voor de toekomst”, erkent ze. Het hangt er vooral vanaf hoelang de situatie blijft voortduren.

De verwachting is dat dit nieuwe normaal nog een tijd normaal zal blijven, zeker tot het einde van dit jaar. Bestuursvoorzitters van grote rederijen hebben zich al in die zin uitgelaten. Spoel denkt dat ook, maar plaatst er wel een kanttekening bij. In de VS wordt bekeken of een aantal toeslagen die reders hun klanten in rekening brengen, bijvoorbeeld bij congestie, wel rechtmatig zijn. Ook werkt het Huis van Afgevaardigden volgens Spoel aan een wet die het reders verbiedt om alleen lege containers te vervoeren als er ook volle containers op de kades staan. Maar, zegt hij erbij, het zal nog wel even duren voordat die onderzoeken zijn afgerond en die wet er is.

