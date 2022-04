De prijzen stijgen extreem hard, maar een oplossing ligt niet voor het oprapen

Het leven in Nederland is in één jaar tijd liefst 11,9 procent duurder geworden. Nu de oorlog en alle economische onzekerheid daaromheen voortduurt, stijgt de inflatie in Nederland naar niveaus die sinds 1975 niet meer zijn gemeten.

Net als tijdens de oliecrises van destijds ligt het zwaartepunt bij de energie- en brandstofprijzen. Die zijn volgens het Centraal Bureau voor Statistiek sinds maart 2021 met een astronomische 103 procent omhooggegaan. Daardoor ervaren consumenten het inflatiecijfer nu vooral bij het tanken. Het kabinet voert vandaag een accijnsverlaging door om hun daar wat in tegemoet te komen, iets wat per tankbeurt zo’n 8 euro moet gaan schelen.

Oppositiepartijen hadden om veel meer of gerichtere actie gevraagd. Premier Rutte heeft al gezegd dat deze accijnsmaatregel geen koopkrachtdaling gaat voorkomen.

Prijsopmars zet steeds breder door

Naast de stijgende olie- en gasprijzen zetten ook andere productcategorieën hun prijsopmars door, waardoor de prijsstijgingen steeds breder om zich heen beginnen te slaan.

Bij de categorie ‘eten, drinken en tabak’ ging het in maart om 5,5 procent op jaarbasis, waar dat in februari nog 4,6 procent was. In de dienstensector, dus bij de kapper, de accountant en alles daartussenin, bedroeg de stijging 2,1 procent. In februari was dat nog 1,8 procent.

Het gaat om voorlopige cijfers van het CBS, volgens de zogeheten ‘Europees geharmoniseerde methode’. Die meetmethode is nodig om de cijfers van lidstaten onderling te kunnen vergelijken, maar wijkt wat af van hoe het CBS het liefst meet. Die andere meting, die volgende week naar buiten komt, kent een nauwkeuriger schatting van de woonkosten in Nederland.

Dure kunstmest, duur eten

In omliggende landen is de situatie niet anders. Duitsland kampt bijvoorbeeld met de hoogste inflatie in veertig jaar, bleek donderdag. De hoge energiekosten sluipen de voedselprijzen in via de prijzen voor kunstmest, waarvan de productie veel gas vereist.

Maar als producenten een hogere energierekening moeten betalen, stijgen ook andere goederen in prijs . Sterker, in Nederland hebben producenten hun prijzen nog nooit zo snel verhoogd als in de afgelopen maand. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers heeft de huidige prijsverhogingen sinds het begin van de metingen in het jaar 2000 niet eerder meegemaakt.

De situatie in Europa baart Christine Lagarde grote zorgen, zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag in een speech op Cyprus. De ECB heeft als taak om de inflatie in Europa te beteugelen, en die het liefst rond de 2 procent te houden.

ECB had buiten Poetin gerekend

Vorig jaar liepen de prijzen al sterk op in de eurozone, als gevolg van een economie die na corona sneller opstartte dan waarop fabrikanten en de internationale toeleveringsketens berekend waren. De tekorten en dus hoge prijzen zouden dit jaar afnemen, hoopte Lagarde tot voor kort.

Maar dat was buiten Poetin gerekend: de oorlog in Oekraïne zorgt economisch gezien voor ‘behoorlijke onzekerheid’ in Europa, zei Lagarde. Dat zijn opmerkelijk grote woorden voor iemand die haar woorden uiterst zorgvuldig weegt om geen onnodige angst te veroorzaken op de financiële markten.

Rusland en Oekraïne verzorgen samen 30 procent van de wereldwijde levering van graanproducten. En Rusland en Wit-Rusland produceren samen een belangrijk ingrediënt voor kunstmest, zodat dat product ook op die manier nog duurder kan worden.

Een heel lastig parket

Lagarde ziet nu al dat de hoge prijzen de economische groei aantasten, en dat het consumentenvertrouwen momenteel van een abominabel niveau is.

“De ECB zit nu in een heel lastig parket”, zegt inflatie-expert Bert Colijn van ING. Normaal gesproken verhogen centrale banken de rentestand bij hoge inflatie. Daardoor kunnen mensen minder makkelijk aan geld komen en zullen zij dus minder gaan uitgeven. Maar dat zou dit keer juist heel slecht kunnen uitpakken.

“De prijzen zijn heel hoog in de eurozone, maar de lonen van werknemers blijven achter”, zegt Colijn. “Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven en ze zijn dat nu kwijt aan hun energiekosten. Zij kunnen dat bijvoorbeeld niet meer uitgegeven in een koffietentje.”

De combinatie van hoge inflatie en weinig loonstijging drukt dus op de economische groei. Een renteverhoging zou dat effect alleen maar versterken.

