De prijzen in supermarkten blijven stijgen, moet de consument dat wel betalen?

Supermarktketen Vomar durft het zijn klanten ronduit te beloven: “Vomar Voordeelmarkt voert het hele jaar geen prijsverhogingen door op vers brood uit eigen bakkerij”, stelt de directeur van het bedrijf op de eigen site. “Alhoewel ook voor onze eigen bakkerij de grondstoffen duurder worden, kiezen we er in deze tijd bewust voor om deze forse rekening niet door te schuiven naar onze klanten.”

Maar of de Noord-Hollandse keten (94 vestigingen) ook voor andere producten kan zweren bij lage prijzen is de vraag. Net als de overige supermarktketens geen prijsgarantie kunnen geven voor de boodschappen. De enige garantie die ze hun klanten aan de kassa kunnen geven is dat boodschappen duurder zullen worden.

“Na corona kwam de oorlog in Oekraïne er nog eens bovenop en daardoor hebben alle ondernemers in de keten de kosten zien stijgen”, zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Alle ondernemers, benadrukt hij. En dat betekent dat ook alle ondernemers iets van die gestegen kosten voor hun rekening moeten nemen, vindt Jansen. “Supermarkten geven pluimveehouders een compensatie van 0,9 cent per ei. Andere partijen zouden ook iets van de pijn moeten nemen.” Daarbij moet de consument meer worden ontzien, stelt Jansen. “Wij zien dat burgers niet over een eindeloos diepe portemonnee beschikken.”

Makkelijker gezegd dan gedaan

Doordat supermarkten een divers assortiment in huis hebben, met verse producten en non-food artikelen, is de prijsvoering niet iets dat geregeld kan worden door aan een paar knoppen te draaien, weet Cyrille Filott, specialist consumentenvoeding bij de Rabobank. “De pijn over de ketens verdelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Het hangt sterk af van de productgroep en van de beschikbaarheid. Het ene product is veel sterker in prijs gestegen dan het andere en bijvoorbeeld zonnebloemolie is in het geheel niet beschikbaar.”

De prijs van een pak koffie was in februari 2022 11,8 procent hoger vergeleken met een jaar ervoor. Beeld Fadi Nadrous

Daarnaast spelen machtsverhoudingen mee in de prijsonderhandelingen. Ook los van crises zitten de grote A-merken als Nestlé en Unilever steevast te ruziën aan tafel bij de grote supermarktketens. Marc Jansen van het CBL: “Dat was voor de crisis al een rituele dans.”

De oorlog in de Oekraïne heeft de macht van de A-merken wel verder vergroot. Met hun hoge marges ten opzichte van supermarkten was hun positie al sterker, zegt Rabo-specialist Filott. “De eerste golf van prijsstijgingen was vanwege de pandemie. De oorlog is de tweede golf. A-merken zeggen nu tegen hun afnemers: ‘Nou, jongens , jullie zien wat er in de wereld aan de hand is. Extra betalen, graag’. Dat zijn ook helemaal geen transparante prijsafspraken die daar gemaakt worden.”

Beeld Fadi Nadrous

Omzet is geen winst

Dat supermarkten op hun beurt best een stootje kunnen hebben omdat ze tijdens de pandemie enorme omzetten hebben gedraaid, wijst Jansen van de hand. “Er zit veel perceptie en emotie in die suggestie. Ja, de omzet van supermarkten is in coronatijd met 10 procent gestegen, maar dat is omzet en geen winst. Bovendien kwam die 10 procent extra omzet bij de horeca vandaan. Sinds cafés en restaurants weer open zijn is die omzet weer terug bij de horeca, waar die ook hoort.”

Cyrille Filott voorspelt dat de crisis in de wereld voorlopig nog te voelen zal zijn, in alle schakels van de keten, van producent tot leverancier en van fabrikant tot consument: “We zijn nog lang niet klaar met die prijsstijgingen.”

